Finale. Ballone chiama concretezza: "Con la Praese prestazione ok, ora raccogliamo punti"

05 novembre 2025

Finale. Ballone chiama concretezza: &quot;Con la Praese prestazione ok, ora raccogliamo punti&quot;

E' un passaggio della stagione particolare quello che si sta vivendo tra le mura del Felice Borel. Il Finale infatti non sta infatti abbinando risultati e prestazioni nell'ultimo periodo. Contro il Serra Riccò i tre punti erano stati accompagnati da una prestazione a dir poco negativa, discorso contrario contro la Praese dove i giallorossoblu sono stati battuti al Borel 2-0. Ora è tempo di accumunare entrambi i fattori, già a partire dalla trasferta di Masone, come auspicato dal regista di mister Alessi, Leonardo Ballone.

Eric Parodi

