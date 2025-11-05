Finale. Ballone chiama concretezza: "Con la Praese prestazione ok, ora raccogliamo punti"

E' un passaggio della stagione particolare quello che si sta vivendo tra le mura del Felice Borel. Il Finale infatti non sta infatti abbinando risultati e prestazioni nell'ultimo periodo. Contro il Serra Riccò i tre punti erano stati accompagnati da una prestazione a dir poco negativa, discorso contrario contro la Praese dove i giallorossoblu sono stati battuti al Borel 2-0. Ora è tempo di accumunare entrambi i fattori, già a partire dalla trasferta di Masone, come auspicato dal regista di mister Alessi, Leonardo Ballone.
mercoledì 05 novembre
