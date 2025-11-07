Giudice Sportivo, Seconda Categoria. "Rissa con alcuni tesserati", squalifcato per due giornate il campo dell'Oneglia dopo la gara con la Golfodianese

GIRONE A
SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 1/11/2025
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – 5^ GIORNATA – ANDATA
GARA DEL 01/11/2025: ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
IL GIUDICE SPORTIVO
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Visto l’Art. 8, Comma 1, Lettera “F” del Codice di Giustizia Sportiva;
Visti gli Articoli 62 e 66 delle N.O.I.F.
DISPONE
Di comminare la squalifica del campo per 2 (due) gare alla Società ONEGLIA CALCIO.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO:
ONEGLIA CALCIO → 2 GARE
In quanto, al termine della gara, accedevano all’area antistante gli spogliatoi alcune persone non autorizzate che partecipavano attivamente ad una rissa con alcuni tesserati.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BAKAYOKO MOUSSA (CAMPOROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
FATNASSI MOHAMED AZIZ (ONEGLIA CALCIO)
Per condotta violenta nei confronti di un tesserato della Società GOLFO DIANESE 1923.
AMMONIZIONE (II INFR)
BADJIE LAMIN (CAMPOROSSO)
BICI FATOS (GOLFO DIANESE 1923)
TASILLA VICENTE FABRISIO LEANDRO (ONEGLIA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
VERRANDO MATTEO (ARGENTINA ARMA)
CUCINOTTA MIRKO (CAMPOROSSO)
SGAMBELLURI GIUSEPPE (GOLFO DIANESE 1923)
GARE DEL 2/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO: FINO AL 5/12/2025
MURZIO GIUSEPPE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
Non garantiva al DDG le forme di tutela che impedissero di subire comportamenti lesivi del prestigio e dell'autorità dello stesso.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUIRAT MOEZ (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
PANIZZI LUCA (RIVA LIGURE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
RUGGIERO ROSARIO ANDREA (RIVA LIGURE)
TREVISAN IGOR (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
AMMONIZIONE (II INFR)
BELLA SALVATORE (CARLINS BOYS A.S.D.)
CAPRERA LUCA (CARLINS BOYS A.S.D.)
BALLERINI SIMONE (RIVA LIGURE)
GARIBALDI OLIVER (RIVA LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CRUGLIANO SAMUELE (BORGHETTO 1968)
ZAKREVSKYI OLEKSANDR (CARLINS BOYS A.S.D.)
SABRE YASSIN (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
FERRARO LORENZO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
LANTERI MATTIA (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
PAPA ANDREA (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
DAGOSTINO SIMONE (RIVA LIGURE)
GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)
CATANESE GIUSEPPE (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
OSMENI ELVIS (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
GIRONE B
GARE DEL CAMPIONATO
SECONDA CATEGORIA SAVONA
GARE DEL 2/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:
PARISI GIUSEPPE (MALLARE) → gara 1
AMMONIZIONE (I INFR)
GROSSO GIORGIO (MALLARE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
POGGI FEDERICO (PLODIO 1997)
Profferiva nei confronti del DG un’espressione blasfema. Dopo la notifica dell'espulsione si rivolgeva all’arbitro con ripetuti gravi insulti.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NERVI MATTIA (MURIALDO)
BAYI SAMIR ISMAIL (PALLARE CALCIO)
CLEMENTE NICHOLAS (PLODIO 1997)
CALCAGNO GIACOMO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
PICCALUGA LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
BIANCHIN NICOLO (PLODIO 1997)
INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
PONZO GIOELE (BARDINETO)
TOSCANO LORENZO (BARDINETO)
GROSSO GIULIO (MALLARE)
SIRI ROBIN (PALLARE CALCIO)
CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
PEDRAZZOLI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)
PESCIO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZUNINO LUCA (BARDINETO)
AVALLI ALBERTO (GIUSVALLA F.C.)
ALAZA GOUNI MAROUF (MALLARE)
CAPICI ANDREA (MALLARE)
LOI RICCARDO (MURIALDO)
AMATO LUCA (PALLARE CALCIO)
RESIO SIMONE (PALLARE CALCIO)
GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)
SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)
BASSO LORENZO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
DE CAROLIS EMANUELE (ROCCHETTESE)
BRAZZINO GIACOMO (SPOTORNESE CALCIO)
GARE DEL 3/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
SACCONE PIETRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DAMONTE DANIEL (CARCARESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
MARANGI LUCA (NOLESE R.G. 1946 2001)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERTOZZI FILIPPO (NOLESE R.G. 1946 2001)
SCALIA LORENZO (NOLESE R.G. 1946 2001)