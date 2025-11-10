Tennistavolo, Toirano: buoni risultati in C Master e D2, doppio passo falso in D1

Nella giornata di domenica 9 novembre si sono disputati i secondi concentramenti, dei quattro in programma, del campionato regionale di SERIE C MASTER. In Liguria sono 11 le squadre partecipanti; le migliori due verranno promosse ai playoff per la Serie B che andranno in scena a maggio a Riccione.

Il secondo atto del girone A si è svolto ad Arma di Taggia. Giornata decisamente positiva per il Toirano "A", che ha vinto entrambi gli incontri col risultato di 5-0. Ne hanno fatto le spese rispettivamente Vallecrosia "A" e Arma di Taggia "B". ARMANDO TORREGROSSA e NELLO PRUTI hanno concesso solamente 6 set agli armesi, conquistando così i 4 punti in palio nella giornata.

In classifica, al termine del girone di andata, il team toiranese è secondo a quota 6 punti.

Ad Arenzano erano in programma la quarta e la quinta giornata del girone B. Il Toirano "C" ha giocato due incontri molto combattuti: nel primo ha ceduto 3-2 all'Athletic Club "B"; in seguito si è riscattato prevalendo per 3-2 sull'Athletic Club "C". ANDREA MARINO e FEDERICO OCCELLI si sono aggiudicati un singolo a testa in entrambi gli incontri; nella seconda sfida hanno vinto anche il doppio, in rimonta dopo essere stati sotto di due set.

Niente da fare per il Toirano "B", che ha subito un doppio 0-5 per mano dell'Athletic Club "A" e dell'Athletic Club "C". CHRISTIAN GALFRÈ e CLAUDIO SICCARDI nel complesso hanno raccolto solamente 4 set.

Al giro di boa la graduatoria vede il Toirano "C" in terza piazza con 6 punti all'attivo; sesto posto per il Toirano "B", fermo a 0.

Questo campionato riprenderà domenica 18 gennaio 2026; si giocherà a Toirano e Vallecrosia.

Nel frattempo è andata in scena anche la terza giornata dei campionati a squadre maschili. Tre le formazioni del Toirano impegnate; solamente una è riuscita a conseguire la vittoria.

In un girone A di SERIE D1 che quest'anno è di livello particolarmente elevato, le due squadre toiranesi sono ancora a secco di vittorie.

Seconda sconfitta per il Toirano "B", battuto col minimo scarto dal Genova "Red". L'avvio è stato favorevole ai padroni di casa, con il successo in 3 set del doppio composto da FEDERICO OCCELLI e RICCARDO BESAGGIO e con il 3-2 col quale Occelli ha prevalso su Serra. Gli ospiti, però, hanno ribaltato il risultato, portandosi sul 3 a 2. Besaggio ha pareggiato i conti, piegando al quinto set Naseri Shoushtari, ma a prevalere sono stati i genovesi per 4 a 3 grazie alle "doppiette" di Pischedda e Tudor. Il Toirano ha schierato anche ANDREA MARINO.

Terzo ko per il Toirano "A", sconfitto 7-0 nella palestra del Don Bosco Varazze "Gruppo G&M". EDOARDO FIORILLO, ARMANDO TORREGROSSA e VINCENZO AMODEO sono riusciti a strappare solamente 4 set alla formazione locale, che ha potuto contare su Mattia Lattaro, Gotta, Gianluca Ferrari e Ricci.

Dopo 3 giornate le formazioni del Toirano occupano il sesto ed il settimo posto in classifica, in un girone che vedrà retrocedere solamente la settima ed ultima classificata.

Va meglio in SERIE D2, dove il team di Toirano ha vinto tutti e tre gli incontri fino ad ora disputati. Ne ha fatto le spese il Regina Sanremo "B". Gli ospiti sono partiti meglio, aggiudicandosi il doppio con Ferrante e Muratori e, dopo il sofferto successo di Galfrè su Orsetti, portandosi sul 2 a 1 con la vittoria al quinto dello stesso Muratori su Pruiti. Poi, però, negli ultimi quattro incontri i toiranesi non hanno più ceduto nemmeno un set: due successi ciascuno per STEFANO TAVILLA e CHRISTIAN GALFRÈ; a chiudere i conti NELLO PRUITI che ha festeggiato il suo compleanno realizzando il punto del definitivo 5-2.

In classifica Spotornese e Toirano sono in vetta a punteggio pieno a quota 6.

Sabato 15 novembre a Toirano, per la D1, il Toirano "B" affronterà l'Athletic Club "A" mentre il Toirano "A" riceverà il Genova "Red". Per la Serie D2, domenica16 novembre, è in programma l'incontro tra Savona "B" e Toirano.





