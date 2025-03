Calcio. Assaggi di calcio professionistico per Gabriel Gaglioti, l'attaccante ingauno in panchina con la Pro Vercelli

Dopo la chiamata della Pro Vercelli per rinforzare le linee offensive della formazione Primavera, ieri per Gabriel Gaglioti è arrivata anche la convocazione in Prima Squadra da parte di mister Banchini.

Per la "Pro" non è stata la giornata migliore, sconfitta in trasferta 3-1 dall'Arzignano Valchiampo, ma per l'attaccante ingauno è arrivata la presa di contatto diretta con il calcio professionistico.

L'esordio in campo purtroppo non è ancora arrivato, ma non è escluso che la punta scuola Albenga possa presto calcare il terreno di gioco con una delle maglie più prestigiose del calcio italiano.



ARZIGNANO - PRO VERCELLI 3-1

Marcatori: 21’ pt Benedetti, 26’ st Comi, 43’ st Minesso, 46’ st Lunghi



ARZIGNANO: Boseggia, Rossoni (31’ st Milillo), Bordo (31’ st Fofana), Lakti, Benedetti (47’ st Brevi), Cariolato, Shiba, Jallow (21’ st Lunghi), Boccia, Boffelli, Mattioli (21’ st Minesso).

A disposizione: Manfrin, Zanella, Menabò, Barba, Bernardi, Toniolo.

Allenatore: Bianchini





PRO VERCELLI: Franchi, Cirillo (13’ st Niang), Marchetti, Siafa (13’ st Comi), Emmanuello (46’ st Romairone), Vigiani, Pino, Iezzi, Coppola, Schenetti, Anton (44’ pt Carosso).

A disposizione: Rizzo, De Marino, Iotti, Burruano, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Gaglioti.

Allenatore: Banchini





Arbitro: Pasculli di Como