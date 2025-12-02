Calcio, Promozione. Castagna e Mehmetaj esaltano la Baia Alassio Auxilium, al Finale non basta Tona: i gol (VIDEO)

Continua l'autunno nero, l'ennesimo, del Finale. Prende sempre più solidità e convinzione la Baia Alassio Auxilium.

Questo ha detto l'ultima giornata di campionato nello scontro del "Borel", che le vespe alassine hanno fatto loro con le reti di Castagna e Fabio Mehmetaj staccando in classifica proprio i giallorossi, ai quali la squadra di Sardo era appaiata in attesa dei recuperi.

Alla squadra di mister Alessi non basta invece la rete nel finale di Tona che riapre troppo tardi i giochi, decretando così al triplice fischio oltre un mese senza vittorie e un pericoloso scivolamento all'indietro nella graduatoria.

Ecco le reti della dodicesima giornata nell'impianto di via Brunenghi.