 / Calcio

Calcio | 02 dicembre 2025, 16:58

Calcio, Promozione. Castagna e Mehmetaj esaltano la Baia Alassio Auxilium, al Finale non basta Tona: i gol (VIDEO)

Calcio, Promozione. Castagna e Mehmetaj esaltano la Baia Alassio Auxilium, al Finale non basta Tona: i gol (VIDEO)

Continua l'autunno nero, l'ennesimo, del Finale. Prende sempre più solidità e convinzione la Baia Alassio Auxilium.

Questo ha detto l'ultima giornata di campionato nello scontro del "Borel", che le vespe alassine hanno fatto loro con le reti di Castagna e Fabio Mehmetaj staccando in classifica proprio i giallorossi, ai quali la squadra di Sardo era appaiata in attesa dei recuperi.

Alla squadra di mister Alessi non basta invece la rete nel finale di Tona che riapre troppo tardi i giochi, decretando così al triplice fischio oltre un mese senza vittorie e un pericoloso scivolamento all'indietro nella graduatoria.

Ecco le reti della dodicesima giornata nell'impianto di via Brunenghi.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium