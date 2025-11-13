 / Calcio

Calcio | 13 novembre 2025, 17:12

Calciomercato. Nuova punta in arrivo per la Cairese, fatta per Mirco Vassallo

Serviva una punta alla Cairese dopo l'asfittica prima parte di stagione in zona gol, ma al contempo anche un giocatore di esperienza che potesse farsi carico del reparto offensivo gialloblu.

La ricerca sembra è arrivata a conclusione, con il ritorno in Liguria di Mirco Vassallo.

Per la punta genovese, classe 1993, sarà la seconda esperienza in provincia di Savona, dopo la militanza nelle fila del Vado esattamente dieci anni fa.

Vassallo è reduce dalla risoluzione con la Vogherese, mentre negli ultimi tre campionati ha indossato i colori di United Riccione, Mezzolara, Sanremese, Sangiuliano e Brusaporto.

Redazione

