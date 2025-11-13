Giudice Sportivo, Eccellenza. Tutti i provvedimenti settimanali in vista della decima giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 9/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/11/2025
PAGANO STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
TAVILLA DAVIDE (FEZZANESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/11/2025
MONTEMAGNO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (III INFR)
CORRADO MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
BALESTRINO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CURABBA MORENO (BUSALLA CALCIO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
BATTINI FILIPPO (FEZZANESE)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
NDIAYE IBRAHIMA XALILO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
VALENTINO MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CORENGIA ANDRES ARLEY (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CANEPA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
DELPINO EMANUELE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COVA FERRANDO ANDREA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
PICCARDO SAMUELE (MILLESIMO CALCIO)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
PELLICANO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
CROCE MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
PICCARDO MIRKO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CAPPELLARI TOMMASO (MILLESIMO CALCIO)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
RAVONCOLI MIRKO (PIETRA LIGURE 1956)
LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)