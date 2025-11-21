Pallacanestro Alassio. Il maltempo non ha fermato del tutto le gare gialloblu

Sette partite disputate, una minibasket e tre rinvii per allerta meteo (DR2 - U17 Gold - U17 Fem) nella settimana cestistica.

Ecco come sono andate le gare disputate per i colori gialloblu



SERIE C FEMMINILE: Primo referto rosa per la prima squadra femminile, in trasferta a Savona, dove per tre quarti mantengono una buona intensità prima di calare un pò nell'ultimo periodo di gara.

CESTISTICA 46 - PONENTE 62

Under 19 Regionale: Due partite nella settimana, in casa con Rivarolo i gialloblu giocano due quarti a bassa intensità e solo dopo l'intervallo lungo riescono ad allungare mettendo in sicurezza l'incontro. A Varazze è stata una bella trasferta dal punto di vista cestistico perchè i 2008-09 indirizzano l'incontro già nel primo quarto contro una squadra più valida di quel che non dica il risultato finale.



ABC ALASSIO 76 - UISP RIVAROLO 42

VARAZZE A 34 - ABC ALASSIO 81

Under 15 ECCELLENZA: Dopo un inizio timoroso i ragazzi dell'Eccellenza entrano in partita contro una big del campionato, il Derthona Basket: "Giochiamo alla pari con la prima della classe, torniamo a -5 nell'ultimo quarto ma alla fine cediamo costringendo comunque Derthona a tenere in campo i due ragazzi reclutati più di 35 minuti in campo."

PONENTE 67 - DERTHONA 78



Under15 Regionale: Sconfitta con Maremola dopo le vittorie con Finale e Olimpia per la squadra formata in prevalenza da 2012 che faticano contro i tatticismi avversari: "E' un campionato dove si può accumulare esperienza che poi varrà tanto nel campionato di categoria per tutti i ragazzi coinvolti".

PONENTE 56 - MAREMOLA 86



Under14 Regionale: Doppio successo, con Cairo in casa e in trasferta, a Ceriale, con gli amici de Le Torri dove i gialloblu giocano a fasi alterne, a volte con energia ma anche con pause da evitare.

ABC ALASSIO 87 - CAIRO 48

LE TORRI 44 - ABC ALASSIO 100



Under 13 NBA: Buon esordio in campionato con Ventimiglia dove tutti e 12 i convocati giocano con energia e intensità:"Sono tanti gli aspetti su cui allenarsi per migliorare ma le basi sono buone".

ALASSIO 91 - VENTIMIGLIA 31

MINIBASKET: Trasferta a Ceriale per gli Aquilotti-Gazzelle alassini che giocano con tanti minicestisti sotto leva di uno o due anni ma fanno vedere buoni progressi e affrontano tutte le mini gare nel giusto spirito minibasket.