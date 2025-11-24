Calcio, Serie D. La magia di Ciccone stende il Chisola: “Vittoria di carattere, ci siamo messi lì col coltello tra i denti” (Video)

Il Vado torna da Vinovo con tre punti pesantissimi e una prova di grande maturità. A decidere la sfida contro il Chisola è stata la perla su punizione di Nicola Ciccone, che ha firmato lo 0-1 con un sinistro all’incrocio destinato a pesare nella corsa al vertice del Girone A di Serie D. Nel dopo gara, il numero 10 ligure ha analizzato un successo che vale molto più di quanto dica il risultato.

“È una vittoria che ci dà grande soddisfazione, grande umore”, ha spiegato Ciccone. “Venivamo da una settimana senza gare: quando non giochi è facile perdere ritmo o qualche certezza, invece il gruppo ha risposto benissimo. Prima di oggi il Chisola era una nostra diretta concorrente, e lo rimane: li abbiamo raggiunti ma sono ancora lì. Sta a noi continuare così”.

Dalla tribuna, la partita ha ricordato in più momenti il precedente pareggio del Vado contro il Saluzzo, ma questa volta con un finale differente: confermato il cinismo in attacco, evitata la beffa nel finale. Ciccone non si nasconde: “Sì, ci abbiamo pensato. Ogni martedì, con il mister, analizziamo tutti i dettagli e correggiamo gli errori. Oggi sapevamo di venire su un campo difficile, contro una squadra che ama palleggiare e che ha tanta qualità. L’abbiamo preparata bene”.

Il Vado non ha quasi concesso grandissime chance per oltre ottanta minuti (tranne 2-3 tiri dalla distanza), fino all’unica grande occasione Chisola firmata Rizq all’82’. In mezzo, tanto lavoro sporco e una fase difensiva impeccabile: “Abbiamo fatto la nostra partita tosta – aggiunge Ciccone – ci siamo messi lì col coltello fra i denti e siamo stati premiati”.