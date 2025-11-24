 / Calcio

Calcio, Serie D. La magia di Ciccone stende il Chisola: “Vittoria di carattere, ci siamo messi lì col coltello tra i denti” (Video)

Prestazione di sacrificio e lucidità per i rossoblù: la punizione di Ciccone decide il big match di Vinovo

Il Vado torna da Vinovo con tre punti pesantissimi e una prova di grande maturità. A decidere la sfida contro il Chisola è stata la perla su punizione di Nicola Ciccone, che ha firmato lo 0-1 con un sinistro all’incrocio destinato a pesare nella corsa al vertice del Girone A di Serie D. Nel dopo gara, il numero 10 ligure ha analizzato un successo che vale molto più di quanto dica il risultato.

È una vittoria che ci dà grande soddisfazione, grande umore”, ha spiegato Ciccone. “Venivamo da una settimana senza gare: quando non giochi è facile perdere ritmo o qualche certezza, invece il gruppo ha risposto benissimo. Prima di oggi il Chisola era una nostra diretta concorrente, e lo rimane: li abbiamo raggiunti ma sono ancora lì. Sta a noi continuare così”.

Dalla tribuna, la partita ha ricordato in più momenti il precedente pareggio del Vado contro il Saluzzo, ma questa volta con un finale differente: confermato il cinismo in attacco, evitata la beffa nel finale. Ciccone non si nasconde: “Sì, ci abbiamo pensato. Ogni martedì, con il mister, analizziamo tutti i dettagli e correggiamo gli errori. Oggi sapevamo di venire su un campo difficile, contro una squadra che ama palleggiare e che ha tanta qualità. L’abbiamo preparata bene”.

Il Vado non ha quasi concesso grandissime chance per oltre ottanta minuti (tranne 2-3 tiri dalla distanza), fino all’unica grande occasione Chisola firmata Rizq all’82’. In mezzo, tanto lavoro sporco e una fase difensiva impeccabile: “Abbiamo fatto la nostra partita tosta – aggiunge Ciccone – ci siamo messi lì col coltello fra i denti e siamo stati premiati”.

Andrea Musacchio

