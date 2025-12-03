Calcio, Promozione. Albissole per la vetta in un mercoledì quasi a pieno regime per il Girone A

Sarà quasi a pieno regime il programma serale del girone A di Promozione.

Lo scorso 16 novembre, giorno dell'allerta arancione, si disputarono solo due partite. Ecco perchè, tranne il Ceriale, tutte le squadre savonesi saranno in campo.

La maggior parte dei riflettori saranno puntati sul Faraggiana, dove l'Albissole avrà l'opportunità di ultimare la scalata in vetta la classifica. Attenzione però al Masone, fresco del colpo in casa del Pontelungo.

Per i granata nuovo impegno al Riva, con il Little Club James.

Trasferta a Genova per Savona e Baia Alassio, contro Superba e Serra Riccò, mentre il Legino riceverà la Sampierdarenese non al Ruffinengo, ma al "Picasso" di Quiliano.

Sfida tutta savonese infine al Borel, dove Finale e Bragno tenteranno di rilanciarsi dopo una domenica da dimenticare.

Tutte le gare inizieranno alle 20:00, tranne la partitissima del "Faraggiana" in calendario alle 20:30.