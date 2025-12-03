Calciomercato, Veloce. Ufficiali sei uscite, stasera il recupero con la Rossiglionese

E' in pieno corso di ristrutturazione la rosa della Veloce. Un processo inevitabile visto il gran numero di giocatori all'interno della rosa di mister Morbelli.

Sei giocatori hanno infatti salutato il gruppo granata. Canepari passa alla Spotornese, Carpita alla Rocchettese, Morin al Ca de Rissi e Certomà allo Speranza. Ufficiali anche gli approdi di Callandrone al Giusvalla e di Santelia (dalla Juniores) al Murialdo.

Nel frattempo la Veloce è pronta per il recupero dell'ottava giornata contro la Rossiglionese: battere i bianconeri significherebbe aggancio in classifica a quota 14 punti.