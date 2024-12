Calcio, Bragno. Presi Favara e Vasiunin, il dg Mignone: "Contatti in corso con il Comune, serve una soluzione per il nostro campo"

Il Bragno scenderà in campo tra poche ore contro il Ceriale, ma due novità di mercato sono state ufficializzate dal direttore generale Mignone proprio nelle scorse ore.

"Il primo pensiero corre a Puglia e ai ringraziamenti che gli si devono per quanto ha saputo dimostrare con i colori biancoverdi nel corso delle ultime stagioni.

Il benvenuto va invece al difensore Davide Favara, in arrivo dal Legino e dal terzino della Sampdoria, classe 2006, Ivan Vasiunin, ex Albenga.

Siamo convinti che possano dare un importante contributo alla rosa di mister Ferraro, per il quale non possiamo che spendere parole di elogio, sotto ogni punto di vista, per il lavoro che, con grande professionalità e dedizione, sta riuscendo a portare avanti.

Oltre al mercato, però, la nostra attenzione è rivolta anche alla situazione del "Ponzo". Dopo l'alluvione sono iniziati i primi contatti con il Comune per trovare una soluzione alternativa: l'attenzione dell'amministrazione di Cairo Montenotte sarà fondamentale per preservare una realtà sportiva cittadina come è del resto il Bragno. Al momento non possiamo che ringraziare Carcare, la sua amministrazione, e la Carcarese per l'ospitalità che ci stanno dimostrando".