Calcio, Eccellenza. Tutti in campo dopo gli anticipi. Millesimo - Rivasamba vale il primato, il Pietra Ligure chiude il 2025 a Bogliasco

Sono stati due anticipi particolarmente pepati quelli disputati ieri, arrivati ormai a poche ore dalla sosta natalizia.

La Fezzanese ha ripreso in extremis l'Athletic, mentre l'Arenzano si è regalato una grande notte battendo il Campomorone dell'ex Corradi, grazie alla doppietta realizzata da Battaglia.

Oggi toccherà alle savonesi. Campo centrale Millesimo, dove arriverà un Rivasamba rigenerato dalla cura Maisano, un match a cui guarderà con attenzione il Pietra Ligure, pronto a sfruttare contro il Bogliasco il proprio ottimo momento di forma.

In coda 90 minuti a dir poco delicati attendono invece la Carcarese, ospite del Taggia, e la San Francesco Loano, pronta a ricevere al Merlo il Golfo Paradiso. Un risultato negativo potrebbe complicare non poco i piani salvezza per le squadre di Battistel e Brignoli, seppur ci sia davanti ancora un intero girone da disputare.

