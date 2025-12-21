Calcio, Prima Categoria A. Aria di derby tra il Cisano e l'Albingaunia, Altarese e Cengio pronte al confronto con Ventimiglia e Golfo

Il 4-1 del Camporosso sull'Oneglia ha aperto la tredicesima giornata del girone A di Prima Categoria, terzultima del girone d'andata.

Alla Virtus Sanremese, oggi pomeriggio, basterà un punto per aggiudicarsi il titolo d'inverno, ma i matuziani punteranno inevitabilmente al bottino pieno contro l'Ospedaletti.

Il campionato al momento continua a parlare ponentino, con Ventimiglia e Golfodianese, prime inseguitrici, e avversarie odierne di Altarese e Cengio.

Profuma di derby la gara di Cisano, tra la squadra di Porcella e l'Albingaunia, mentre il Dego sbarcherà in riviera per sfidare il Borghetto.

Match tutto savonese tra Quiliano & Valleggia e Andora, la San Filippo Neri tenterà infine di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato sul campo del Bordighera.



