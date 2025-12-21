 / Calcio

Calcio | 21 dicembre 2025, 09:30

Calcio, Prima Categoria B. Veloce, Speranza e Virtus salutano il 2025 tra le mura amiche

Sarà disputata quasi interamente in provincia di Savona la seconda metà  della 13° giornata del  girone B di Prima Categoria.

Il "Briano", il "Levratto" e l'"Olmo - Ferro" ospiteranno infatti Spreranza - Audace Campomorone, Veloce - Bolzanetese e Virtus Don Bosco - Dinamo Apparizione.

I granata sono in ripresa dopo un avvio complicato, mentre i rossoverdi hanno tirato il freno a mano dopo un approccio al campionato più che incoraggiante.

I varazzini avranno l'opportunità di agganciare i genovesi, a patto di ottenere i tre punti, rilanciando così la propria candidatura alla salvezza diretta.
 

Redazione

