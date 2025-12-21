 / Calcio

Calcio | 21 dicembre 2025, 09:28

Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo gli anticipi per gli ultimi 90 minuti del 2025

Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo gli anticipi per gli ultimi 90 minuti del 2025

GIRONE A
Si riparte dopo il successo nell'anticipo del San Bartolomeo Cervo in casa dell'Oneglia Under 21.

La mattinata sarà aperta alle 11 da Riva Ligure - Borghetto B, mentre nel pomeriggio alle 15:00 e alle 17:00 sarà la volta per Albingaunia Under 21 e Villanovese sfidare in trasferta l'Argentina Arma e il Vallecrosia.

A chiudere la dodicesima giornata il posticipo delle 18:00, tra Camporosso Under 21 e Real Santo Stefano.


GIRONE B
La vttoria del Bardineto a Carcarese, ieri pomeriggio, ha proiettato i neroverdi in zona playoff, ma le dirette concorrenti sono pronte a rispondere.
L'ultima giornata del girone di andata sarà divisa in due blocchi.
Alle 14:30 in campo Mallare - Murialdo, Rocchettese - Nolese e Sassello - Priamar, alle 18:00 Pallare - Giusvalla e Spotornese - Plodio.





 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium