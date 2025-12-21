Calcio, Seconda Categoria. Tutti in campo dopo gli anticipi per gli ultimi 90 minuti del 2025

GIRONE A

Si riparte dopo il successo nell'anticipo del San Bartolomeo Cervo in casa dell'Oneglia Under 21.

La mattinata sarà aperta alle 11 da Riva Ligure - Borghetto B, mentre nel pomeriggio alle 15:00 e alle 17:00 sarà la volta per Albingaunia Under 21 e Villanovese sfidare in trasferta l'Argentina Arma e il Vallecrosia.

A chiudere la dodicesima giornata il posticipo delle 18:00, tra Camporosso Under 21 e Real Santo Stefano.



GIRONE B

La vttoria del Bardineto a Carcarese, ieri pomeriggio, ha proiettato i neroverdi in zona playoff, ma le dirette concorrenti sono pronte a rispondere.

L'ultima giornata del girone di andata sarà divisa in due blocchi.

Alle 14:30 in campo Mallare - Murialdo, Rocchettese - Nolese e Sassello - Priamar, alle 18:00 Pallare - Giusvalla e Spotornese - Plodio.











