Calcio, Cisano. Porcella fa la danza della pioggia: "Il terreno del Raimondo può avere un ruolo contro l'Albingaunia, affronteremo una squadra di alto livello"

Sarà una sfida sicuramente intensa e combattuta quella che tra poche ore vedrà protagoniste il Cisano e l'Albingaunia.

Per mister Porcella sono in arrivo 90 minuti complessi, ma i biancoblu vorranno provare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, contro una delle formazioni più competitive del girone A.

"Per noi sarà una partita importante ma estremamente difficile. L’Albingaunia - spiega il mister del Cisano - è una squadra fortissima, con valori tecnici di assoluto rilievo. Cercheremo di fare il possibile per restare in partita e soffrire il meno possibile, anche se affrontiamo giocatori di qualità eccelsa e di categoria superiore come Cassata e Molina.

Partiamo chiaramente sfavoriti, ma vogliamo onorare l’impegno fino in fondo e cercare di fare una bella figura soprattutto sotto l’aspetto del gioco e dell’atteggiamento".

La variabile meteo, su un terreno in erba naturale resta forte:

«Il campo di Cisano potrebbe avere un ruolo: è un terreno che limita un po’ le giocate e con la pioggia speriamo possa darci una mano a contenere la foga e l’intensità dell’Albingaunia. È un derby che mi sarei aspettato in un altro modo, ma posso dire che i ragazzi si stanno impegnando al massimo. La situazione che stiamo vivendo non era prevedibile a inizio stagione. In ogni caso, la gara di oggi pomeriggio non deciderà il nostro campionato: il percorso è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare con serietà e determinazione".