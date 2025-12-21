Calcio, Serie D. Il Vado cerca a Biella il titolo di campione d'inverno. Primo confronto in campionato per Celle Varazze e Imperia

E' davvero volato il girone di andata del campionato di Serie D, tanti sono stati i temi che il massimo campionato dilettantistico ha saputo porre in evidenza in questi mesi.

Con la sosta natalizia arriverà anche il tempo dei bilanci, ma ci sono ancora 90 minuti minuti prima dell'arrivo delle strenne.

Partendo dalla vetta Vado e Ligorna faranno rotta verso il Piemonte, per affrontare Biellese e Novaromentin. I rossoblu non avranno a loro disposizione Saltarelli, Messina e Vita, dentro quindi subito i due nuovi acquisti: Lazzarini e Giacchino. La Biellese merita tutte le attenzioni del caso, soprattutto dopo il ritorno in campo di bomber Simone Menabò dopo il lungo infortunio.

Prima assoluta in campionato per Celle Varazze e Imperia, dopo la vittoria in Coppa ai calci di rigore da parte delle civette negli ultimi scampoli d'estate.

La squadra di Pisano ha l'occasione di poter concludere al meglio un 2025 incredibile, riguadagnando, in caso di successo, la fascia più tranquilla della graduatoria.

Sfida da circoletto rosso, infine, al Brin tra Cairese e Gozzano, entrambe impantanate negli ultimi posti della classifica.



