Calcio, Promozione. Si riparte dopo il ritiro del Bragno. Albissole match point da regina di metà campionato, prima di Sarpero al Chittolina

Il ritiro del Bragno ha causato la compressione del programma all'interno del girone A di Promozione.
Ogni domenica, infatti, ci sarà una partita in meno rispetto a quanto preventivato a inizio stagione.
Oggi, ad esempio, rimarrà a riposo il Masone.
Lo scossone più rilevante alla classifica è però arrivato in vetta, con il sorpasso dell'Albissole sulla Praese dopo il ricalcolo della graduatoria.
I ceramisti contro il Legino avranno quindi l'opportunità, in caso di vittoria, di conquistare il titolo di campione d'inverno. La squadra di Tobia merita però tutte le attenzioni del caso, dopo una prima metà di torneo di buonissimo profilo.
Lo stesso si può dire della Baia Alassio, rinforzata da Lufi e Castello, chiamata al test interno contro la stessa Praese.
Prima da tecnico del Savona per mister Sarpero contro il Ceriale, al Chittolina, mentre anche il Pontelungo è atteso dall'ultimo turno interno del girone d'andata contro il Ca de Rissi.
Completa il programma delle savonesi Sampierdarenese - Finale: per i giallorossi è stata una settimana pimpante sotto il profilo del mercato, non solo a livello di organico, ma anche per la partenza di mister Luca Monteforte in direzione Genova Calcio.