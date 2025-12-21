 / Calcio

Calciomercato. Colpo in arrivo per la porta del Celle Varazze, a un passo Marco Albertoni

Frattura al perone per Radu Mitu, le civette stanno per tesserare l'ex portiere dell'Albissola

Dopo l'infortunio al perone di venerdì scorso a Radu Mitu, il Celle Varazze è stato costretto a tornare sul mercato per affidare i pali biancoblu a un portiere d'alto rango.

Il direttore sportivo Umberto Barletta è infatti vicino a chiudere un'operazione importante: come conferma "radiomercato", le civette sarebbero infatti vicinissime a Marco Albertoni, genovese classe 1995, ed ex estremo difensore dell'Albissola in Serie C.

Albertoni ha vestito anche le maglie di Ravenna, Renate, Catania e Perugia. In Umbria, l'ormai prossimo numero uno del Celle Varazze, ha collezionato 38 presenze nell'ultimo campionato di terza serie.

Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Fresia, ex portiere del Vado, ma la trattativa per Albertoni è ormai prossima alla chiusura.

Lorenzo Tortarolo

