Calcio, Albissole. Cattardico loda il carattere dei suoi: "Battuto un Legino forte, dispiaciuto per il ritiro del Bragno" (VIDEO)

I ceramisti sono campioni d'inverno

E' stata una vittoria sofferta per l'Albissole quella contro il Legino, ma ancora una volta mister Cattardico ha potuto toccare con mano la grande maturità della squadra ceramista.

Allungare lo sguardo verso il nuovo anno è ancora prematuro, soprattutto in ottica promozione, ma l'attitudine vista al Faraggiana è quella giusta come del resto testimoniano i 20 risultati utili consecutivi.

Un passaggio l'allenatore biancoblu lo ha dedicato al Bragno, sua ultima squadra da calciatore e prima da tecnico.

Lorenzo Tortarolo

