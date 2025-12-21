 / Calcio

Calcio. Il Vado passa 3-2 a Biella e allunga sul Ligorna, decisiva la doppietta di Raffini

Rossoblu avanti con la punizione di Ciccone, ma sorpresi per due volte nonostante la superiorità numerica

Doppietta per Raffini

Il Vado chiude il girone d’andata con una vittoria di spessore e lo fa espugnando il “La Marmora-Pozzo”, dove supera la Biellese 3-2 al termine di una sfida ad alta intensità. Un successo costruito con lucidità e personalità, in una gara sempre in bilico ma risolta dai liguri grazie a una maggiore efficacia nelle fasi decisive.

L’avvio è equilibrato e combattuto, con la Biellese subito intraprendente e capace di creare le prime situazioni pericolose. Bellocci è chiamato all’intervento su Menabò, mentre dall’altra parte Alfiero va a un passo dal vantaggio, fermato solo da una deviazione provvidenziale di Vergna sulla traversa. Il match viaggia su ritmi sostenuti fino all’episodio che ne cambia l’inerzia: alla mezz’ora Graziano ferma fallosamente Raffini lanciato a rete, rimediando l’espulsione. Dal limite Ciccone è impeccabile e sblocca il risultato, premiando la qualità balistica del Vado.

In superiorità numerica, i liguri provano a gestire, ma trovano una Biellese tutt’altro che remissiva. A inizio ripresa i padroni di casa rientrano con grande determinazione e trovano subito il pari: Di Cesare scarica un destro potente che sorprende Bellocci e rimette tutto in discussione. La reazione del Vado, però, è immediata e da squadra matura. Raffini, sempre nel vivo dell’azione offensiva, sfrutta un varco e riporta avanti i suoi con freddezza.

La gara resta vibrante e ricca di colpi di scena. Un contatto in area su Naamad porta al calcio di rigore per la Biellese, tra le proteste ospiti: Menabò è glaciale dal dischetto e firma il 2-2. Anche in questo frangente il Vado dimostra solidità mentale, non perde compattezza e continua a cercare il colpo decisivo. Ancora Raffini, il più determinante in campo, approfitta di una sbavatura difensiva e realizza la rete del definitivo 3-2.

Nel finale la Biellese prova a spingere con orgoglio, ma il Vado controlla con esperienza e porta a casa tre punti di grande valore, confermandosi capolista al giro di boa.

Biellese-Vado 2-3
 
Marcatori: Ciccone al 32′ (V), Di Cesare 49′ (B), Raffini 51′ (V), Menabò 59′ (B), Raffini 72′ (V)

Biellese (4-3-3): Vergna; Facchetti (Artiglia 75′), Brancato, Graziano, Finizio; Colletta (De Mori 75′), Capellupo (Tomasino 33′), Di Cesare (Gila 91′); Marra, Menabò, Naamad. A disp: Ghisleri, Beltrame, Artiglia, Romairone, De Mori, Velcani, Tomasino, Gila, Madiq. All: Prina.

Vado (3-5-2): Bellocci; Saltarelli, Bondioli (Abonckelet 45′), Gulinelli; Syll (Sacco 86′), De Rinaldis, Pisanu, Ciccone (Giacchino 65′), Stampi (Lupinacci 45′); Alfiero, Raffini (Arras 82′). A disp: Boschi, Arras, Abonckelet, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Lazzarini, Barwuah, Giacchino. All: Sesia.
 
Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)
Assistenti: Edoardo Monelli (Busto Arsizio), Fabio Cattaneo (Monza)
 
Ammoniti: Capellupo (B); Pisanu (V), Sacco (V), Giacchino (V)
Espulsi: Graziano (B).
Recupero: 1’+5’
Spettatori: circa 1.000

