Calcio. Il Vado passa 3-2 a Biella e allunga sul Ligorna, decisiva la doppietta di Raffini

Il Vado chiude il girone d’andata con una vittoria di spessore e lo fa espugnando il “La Marmora-Pozzo”, dove supera la Biellese 3-2 al termine di una sfida ad alta intensità. Un successo costruito con lucidità e personalità, in una gara sempre in bilico ma risolta dai liguri grazie a una maggiore efficacia nelle fasi decisive.

L’avvio è equilibrato e combattuto, con la Biellese subito intraprendente e capace di creare le prime situazioni pericolose. Bellocci è chiamato all’intervento su Menabò, mentre dall’altra parte Alfiero va a un passo dal vantaggio, fermato solo da una deviazione provvidenziale di Vergna sulla traversa. Il match viaggia su ritmi sostenuti fino all’episodio che ne cambia l’inerzia: alla mezz’ora Graziano ferma fallosamente Raffini lanciato a rete, rimediando l’espulsione. Dal limite Ciccone è impeccabile e sblocca il risultato, premiando la qualità balistica del Vado.

In superiorità numerica, i liguri provano a gestire, ma trovano una Biellese tutt’altro che remissiva. A inizio ripresa i padroni di casa rientrano con grande determinazione e trovano subito il pari: Di Cesare scarica un destro potente che sorprende Bellocci e rimette tutto in discussione. La reazione del Vado, però, è immediata e da squadra matura. Raffini, sempre nel vivo dell’azione offensiva, sfrutta un varco e riporta avanti i suoi con freddezza.

La gara resta vibrante e ricca di colpi di scena. Un contatto in area su Naamad porta al calcio di rigore per la Biellese, tra le proteste ospiti: Menabò è glaciale dal dischetto e firma il 2-2. Anche in questo frangente il Vado dimostra solidità mentale, non perde compattezza e continua a cercare il colpo decisivo. Ancora Raffini, il più determinante in campo, approfitta di una sbavatura difensiva e realizza la rete del definitivo 3-2.

Nel finale la Biellese prova a spingere con orgoglio, ma il Vado controlla con esperienza e porta a casa tre punti di grande valore, confermandosi capolista al giro di boa.

Biellese-Vado 2-3



Marcatori: Ciccone al 32′ (V), Di Cesare 49′ (B), Raffini 51′ (V), Menabò 59′ (B), Raffini 72′ (V)

Biellese (4-3-3): Vergna; Facchetti (Artiglia 75′), Brancato, Graziano, Finizio; Colletta (De Mori 75′), Capellupo (Tomasino 33′), Di Cesare (Gila 91′); Marra, Menabò, Naamad. A disp: Ghisleri, Beltrame, Artiglia, Romairone, De Mori, Velcani, Tomasino, Gila, Madiq. All: Prina.

Vado (3-5-2): Bellocci; Saltarelli, Bondioli (Abonckelet 45′), Gulinelli; Syll (Sacco 86′), De Rinaldis, Pisanu, Ciccone (Giacchino 65′), Stampi (Lupinacci 45′); Alfiero, Raffini (Arras 82′). A disp: Boschi, Arras, Abonckelet, Lupinacci, Cecchinato, Sacco, Lazzarini, Barwuah, Giacchino. All: Sesia.



Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)

Assistenti: Edoardo Monelli (Busto Arsizio), Fabio Cattaneo (Monza)



Ammoniti: Capellupo (B); Pisanu (V), Sacco (V), Giacchino (V)

Espulsi: Graziano (B).

Recupero: 1’+5’

Spettatori: circa 1.000