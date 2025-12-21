Calcio, Eccellenza. Rotonda vittoria per il Millesimo: poker al Rivasamba e titolo di campione d’inverno

MILLESIMO - RIVASAMBA 4-0 (9’ Villar, 17’ Gadau, 26’ Totaro, 40’ Lazzaretti)

Termina qui, il Millesimo strapazza il Rivasamba ed é campione d’inverno!

Sono due i minuti di recupero

88’ Conde salva su Diakhate da posizione ravvicinata

84’ Millesimo ad un soffio dal quinto goal

82’ Ultimo cambio del Millesimo con Bovio al posto di Facello

79’ Lascia il campo anche Gualtieri, entra Bove

75’ Esce Totaro ed entra Nacci. Partita che non si infiamma in questo secondo tempo

74’ Ammonito un componente della panchina di casa

73’ Ammonizione per Facello che Calcio via la palla

68’ Esce tra gli applausi Villar, entra Piccardo Matteo

67’ Doppio cambio Rivasamba: escono Tassotti e Biaggi, entrano Sinatra e De Rigo

62’ Totaro mette in porta Villar ma é ancora Ghio a non far naufragare i suoi

55’ Occasione per Totaro messo davanti al portiere, la conclusione non è però, potente e Ghio riesce a bloccare

46’ Inizia il secondo tempo. Doppio cambio per Maisano che rileva Firenze e De Filippi per Sofato e Diakhate. Macchia inserisce Vittori per Gadau

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, risultato pesantissimo dopo i primi 45 minuti

Due minuti di recupero

40’ MILLESIMO INCONTENIBILE! Corner di Villar in mezzo che trova la devozione, fortunosa ad onor di cronaca, che blinda il risultato

31’ OCCASIONE MILLESIMO! Totaro si fa metà campo, arriva davanti a Ghio ma calcia di poco a lato

26’ TRIS DEL MILLESIMO! Pallone perso in fase di disimpegno, Totaro viene servito in area, elude un avversario, si mette il pallone sul mancino e fa 3 a 0

25’ Il capitano giallorosso calcia sull’esterno della rete

24’ Biaggi in ritardo su Villar, giallo per lui

17’ RADDOPPIO MILLESIMO! Cross dalla sinistra, Gadau arpiona un pallone e scarica alle spalle di Ghio per il meritato 2 a 0

13’ Piccardo mette in mezzo per Totaro che però non inquadra lo specchio

12’ Primo giallo del match all’indirizzo di Gadau

11’ Colpo di testa di Gualtieri che esce di un soffio

9’ MILLESIMO IN VANTAGGIO! Pallone riconquistato sulla trequarti, Villar si sistema il pallone sul mancino e gonfia la rete

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Occhi puntati sul "Viglino" di Millesimo questo pomeriggio, i giallorossi affrontano il Rivasamba nella quindicesima giocata, ultimo turno del girone d'andata, in un ultimo match di questo 2025 che preannuncia grande spettacolo. La formazione di mister Macchia è in grande forma e quest'oggi, da neo promossa, ha l'occasione di conquistare il titolo, seppur simbolico, di campione d'inverno. Attenzione alla squadra di Maisano, che dal suo insediamento sulla panchina dei calafati ha solo vinto.

MILLESIMO: X. Conde, A. Sicca, M. Cigliutti, L. Facello, M. Ndiaye, M. Gadau, E. Totaro, J. Lazzaretti, S. Piccardo, R. Villar, M. Gualtieri

A disposizione: L. Canevari, M. Latini, F. Siri, M. Bove, A. Vittori, M. Piccardo, A. Nacci, F. Bovio, S. Delfino

All: Macchia Fabio

RIVASAMBA: A. Ghio, R. Tassotti, T. Sanguineti, C. Queirolo, A. Garbarino, F. Biaggi, D. Linale, G. Cusato, D. Villa, M. Firenze, E. DefilippiA disposizione: T. Cervone, R. Xhindi, A. Lusiani, T. Sofato, C. Cappelli, M. Defilippi, A. Diakhate, M. De Rigo, S. Santinelli

All: Maisano Giuseppe

ARBITRO: R. Corellino

ASSISTENTI: F. Di Benedetto, L. Degiovanni