 / Calcio

Calcio | 21 dicembre 2025, 14:56

Calcio. L'Albissole è campione d'inverno, Macagno e Bonanni piegano un buon Legino

Calcio. L'Albissole è campione d'inverno, Macagno e Bonanni piegano un buon Legino

ALBISSOLE - LEGINO 2-0 (30' Macagno rig., 87' Bonanni)
 

49' FINISCE QUA! L'ALBISSOLE BATTE 2-0 IL LEGINO!

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' Campus per Di Donato nel Legino, D'Aliesio rileva Vierci nell'Albissole

42' LA CHIUDE L'ALBISSOLE CON BONANNI! BATTUTA IMPROVVISA SUL PRIMO PALO, MATA PERO' PASTICCIA E SPIANA LA STRADA AL RADDOPPIO CERAMISTA

37' giallo per Bonanni

34' un cambio per parte: nel Legino entra Monte per Nicolò Tobia, Minuto per Cuka per Cattardico. 4-4-2 ceramista con Vierci - Bonanni tandem offensivo

32' ammonito anche Chiarlone

27' punizione dal limite di Cavallone quasi perfetta, Pastorino si esalta con la mano di richiamo

26' Favorito esce su Piacentini in maniera fallosa secondo Trabucco, giallo e punizione dai 18 metri

24' Invernizzi travolgente a sinistra, Mata in tandem con la propria retroguardia tampona in extremis la corsa del numero 11, una ventina di minuti più recupero alla fine del match

23' cambio Albissole, entra Bonanni per Macagno

18' trattenuta di Nicolò Tobia su Barisone, ammonito il giocatore del Legino

14' doppio cambio Legino, entrano Tubino e Cavallone, escono Alessio Tobia e Ferrara

10' ancora una punizione velenosa da parte di Semperboni, la respinta di Pastorino non è impeccabile, Favorito è il più lesto a sbrogliare la matassa

8' Semperboni salva tutto su Vierci con un grande intervento in scivolata, ceramisti che sembrano più quadrati in questo avvio di ripresa

2' sgasata di Macagno a innescare Cuka, colpo sotto a superare Mata perfetto, ma la signora Doci segnala l'off side

1' si riparte

SECONDO TEMPO
 

47' squadre negli spogliatoi, Albissole avanti di un gol all'intervallo

45' saranno due i minuti di recupero

42' 3-5-2 per Tobia, spinge però molto Nicolà Tobia, quasi a formare un tridente con Piacentini e il fratello Nicolò. Proprio Alessio serve Piacentini, girata in bello stile ma battuta debole

38' ancora Nicolò Tobia tenta la sforbiciata, la maglia si allunga impedendo all'attaccante di coordinarsi, guadagna comunque una punizione il Legino

36' si distende bene il Legino a sinistra, Nicolò Tobia arriva all'appuntamento con il cross con pochi attimi di ritardo

34' Pastorino non cerca rischi sulla punizione di Tobia, respinta efficace dell'estremo ceramista

32' il numero 10 di casa vicino subito al raddoppio: percussione centrale conclusa dal limite, Mata si allunga ma non deve intervenire

30' INCROCIA FORTE MACAGNO! CERAMISTI IN VANTAGGIO!

30' Barisone incontenibile, il terzino viene abbattuto in area, Trabucco indica subito il dischetto!

28' trattenuta di Basso su Nicolò Tobia, giallo

26' cambia qualcosa Cattardico, Cuka è riferimento offensivo con Invernizzi, Macagno e Vierci alle sue spalle, 4-2-3-1 per i ceramisti

24' proteste del Legino sul tentativo di cross di Piacentini, la panchina verdeblu chiama il fallo di mano, Trabucco lascia correre

18' traversa del Legino! Piacentini si mette in proprio, mancino che bacia la parte alta del legno, ottimo l'approccio dei verdeblu

12' trattenuta al limite di Dorno su Piacentini, punizione Legino, ottima la risposta in allungo di Pastorino

7' problemi per Semperboni, preallertato Tubino, ma il difensore al momento torna nei propri ranghi

3' avvio sprint del Legino alla conclusione due volte in pochi minuti con Gorrino e Piacentini, Cattardico chiama subito qualche correttivo

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Cuka, Macagno, Invernizzi.

A disposizione: Negro, Minuto, Zunino, Apicella, Carinci, D'Aliesio, Amenduni, Bonanni, Ismalgeci.

Allenatore: Cattardico
 

LEGINO: Mata, Gorrino, Semperboni. Di Donato, Damonte, Ferrara, A. Tobia, Piana, Piacentini, Pescio, N. Tobia.

A disposizione: Rossi, Incorvaia, Tubino, Beani, Vezzolla, Campus, Monte, Cavallone, Garzoglio.

Allenatore: Tobia
 

Arbitro: Trabucco di Chiavari

Assistenti: Doci e Preci di Savona

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium