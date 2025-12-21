Calcio. L'Albissole è campione d'inverno, Macagno e Bonanni piegano un buon Legino

ALBISSOLE - LEGINO 2-0 (30' Macagno rig., 87' Bonanni)
49' FINISCE QUA! L'ALBISSOLE BATTE 2-0 IL LEGINO!
45' saranno quattro i minuti di recupero
43' Campus per Di Donato nel Legino, D'Aliesio rileva Vierci nell'Albissole
42' LA CHIUDE L'ALBISSOLE CON BONANNI! BATTUTA IMPROVVISA SUL PRIMO PALO, MATA PERO' PASTICCIA E SPIANA LA STRADA AL RADDOPPIO CERAMISTA
37' giallo per Bonanni
34' un cambio per parte: nel Legino entra Monte per Nicolò Tobia, Minuto per Cuka per Cattardico. 4-4-2 ceramista con Vierci - Bonanni tandem offensivo
32' ammonito anche Chiarlone
27' punizione dal limite di Cavallone quasi perfetta, Pastorino si esalta con la mano di richiamo
26' Favorito esce su Piacentini in maniera fallosa secondo Trabucco, giallo e punizione dai 18 metri
24' Invernizzi travolgente a sinistra, Mata in tandem con la propria retroguardia tampona in extremis la corsa del numero 11, una ventina di minuti più recupero alla fine del match
23' cambio Albissole, entra Bonanni per Macagno
18' trattenuta di Nicolò Tobia su Barisone, ammonito il giocatore del Legino
14' doppio cambio Legino, entrano Tubino e Cavallone, escono Alessio Tobia e Ferrara
10' ancora una punizione velenosa da parte di Semperboni, la respinta di Pastorino non è impeccabile, Favorito è il più lesto a sbrogliare la matassa
8' Semperboni salva tutto su Vierci con un grande intervento in scivolata, ceramisti che sembrano più quadrati in questo avvio di ripresa
2' sgasata di Macagno a innescare Cuka, colpo sotto a superare Mata perfetto, ma la signora Doci segnala l'off side
1' si riparte
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi, Albissole avanti di un gol all'intervallo
45' saranno due i minuti di recupero
42' 3-5-2 per Tobia, spinge però molto Nicolà Tobia, quasi a formare un tridente con Piacentini e il fratello Nicolò. Proprio Alessio serve Piacentini, girata in bello stile ma battuta debole
38' ancora Nicolò Tobia tenta la sforbiciata, la maglia si allunga impedendo all'attaccante di coordinarsi, guadagna comunque una punizione il Legino
36' si distende bene il Legino a sinistra, Nicolò Tobia arriva all'appuntamento con il cross con pochi attimi di ritardo
34' Pastorino non cerca rischi sulla punizione di Tobia, respinta efficace dell'estremo ceramista
32' il numero 10 di casa vicino subito al raddoppio: percussione centrale conclusa dal limite, Mata si allunga ma non deve intervenire
30' INCROCIA FORTE MACAGNO! CERAMISTI IN VANTAGGIO!
30' Barisone incontenibile, il terzino viene abbattuto in area, Trabucco indica subito il dischetto!
28' trattenuta di Basso su Nicolò Tobia, giallo
26' cambia qualcosa Cattardico, Cuka è riferimento offensivo con Invernizzi, Macagno e Vierci alle sue spalle, 4-2-3-1 per i ceramisti
24' proteste del Legino sul tentativo di cross di Piacentini, la panchina verdeblu chiama il fallo di mano, Trabucco lascia correre
18' traversa del Legino! Piacentini si mette in proprio, mancino che bacia la parte alta del legno, ottimo l'approccio dei verdeblu
12' trattenuta al limite di Dorno su Piacentini, punizione Legino, ottima la risposta in allungo di Pastorino
7' problemi per Semperboni, preallertato Tubino, ma il difensore al momento torna nei propri ranghi
3' avvio sprint del Legino alla conclusione due volte in pochi minuti con Gorrino e Piacentini, Cattardico chiama subito qualche correttivo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Basso, Vierci, Dorno, Cuka, Macagno, Invernizzi.
A disposizione: Negro, Minuto, Zunino, Apicella, Carinci, D'Aliesio, Amenduni, Bonanni, Ismalgeci.
Allenatore: Cattardico
LEGINO: Mata, Gorrino, Semperboni. Di Donato, Damonte, Ferrara, A. Tobia, Piana, Piacentini, Pescio, N. Tobia.
A disposizione: Rossi, Incorvaia, Tubino, Beani, Vezzolla, Campus, Monte, Cavallone, Garzoglio.
Allenatore: Tobia
Arbitro: Trabucco di Chiavari
Assistenti: Doci e Preci di Savona