 / Calcio

Calcio | 21 dicembre 2025, 14:57

"Savona piange una figlia. Ciao Valentina": i tifosi biancoblu ricordano la 22enne con uno striscione

E' stato posizionato al Chittolina di Vado insieme ad un mazzo di fiori in occasione del match Savona-Ceriale

"Savona piange una figlia. Ciao Valentina".

Questa la frase scritta in uno striscione posizionato dai tifosi del Savona Calcio e collocata sulla recinzione degli spalti dello stadio Chittolina di Vado in occasione del match di Promozione contro il Ceriale per ricordare Valentina Squillace, la 22enne deceduta martedì scorso dopo essere stata investita da un camion in Corso Tardy & Benech.

I supporter biancoblu si uniscono così all'ondata di cordoglio e di ricordo nei confronti della giovane studentessa di Giusprudenza scomparsa troppo presto.

E' stato inoltre posizionato un mazzo di fiori consegnato da un tifoso al capitano Schirru ed è stato svolto uno spontaneo minuto di silenzio.

Questa mattina durante le celebrazioni del Confuoco nell'atrio di Palazzo Sisto anche il presidente dell'associazione A Campanassa Giampiero Sorti l'ha ricordata auspicando anche ad una "pace per le strade".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium