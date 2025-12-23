Serata di festa per la sezione di Alassio dell’UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport

Si è svolto ieri sera, lunedì 22 dicembre, presso il Lounge Bar dell’Hotel Toscana di Alassio, l’aperitivo degli auguri dell’UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Alassio, un appuntamento molto partecipato che ha riunito associati, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo cittadino.



Numerosa la presenza di soci UNVS e non, che hanno ascoltato con attenzione e partecipazione le parole della presidente Cristina Bosio, intervenuta con un discorso intenso e allo stesso tempo concreto, capace di delineare i programmi futuri dell’associazione e di ribadire il valore dello sport come strumento di coesione sociale.



Nel corso della serata si sono alternati al microfono diverse personalità, testimoni di un associazionismo vivo e operoso, l’Assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, la Presidente della Croce Bianca Alda Naso, la Presidente dell’Associazione Vecchia Alassio Laura Cavedini, il Presidente dei Lions Maurizio Cova, l’atleta dell’anno Unvs 2025 Ilaria Accame, Luigi Binetti mister della Liquid Old Boys Alassio e Flavio Lenardon, presentatore delle serate UNVS e dell’Associazione Vecchia Alassio.



Interventi diversi ma accomunati da un messaggio chiaro: fare rete funziona. Un associazionismo che collabora, che agisce in modo concreto e che contribuisce a rendere la città più sicura e più attenta alle persone. Emblematico, in questo senso, il progetto dei defibrillatori, che è già in essere ed entrerà in piena fase operativa dal 2026, grazie alla sinergia tra associazioni e istituzioni.



L’aperitivo degli auguri UNVS si è confermato così non solo come un momento conviviale, ma come un’occasione autentica di confronto e condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità.



Un brindisi agli auguri di fine anno, dunque, ma soprattutto a un futuro costruito insieme, fatto di sport, sicurezza e partecipazione attiva.