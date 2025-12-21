Maltempo, in Liguria allerta gialla per neve sulle zone interne e sui versanti padani del ponente

Arpal emette allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (Versanti padani di ponente) dalle 13 alle 24:00 di domani, lunedì 22 dicembre.

Dalla serata odierna, sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana.

I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata.

La quota neve è in calo sulle Alpi Marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. Nell'entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio.

Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio.

I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa.

La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione.

In allegato l’avviso di Vigilanza, l’avviso di criticità nivologica e la mappa dell’allerta.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/