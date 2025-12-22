Tennistavolo. Il Toirano chiude il 2025 in bellezza: poker di successi per la Serie D1

L'anno 2025 si è concluso con risultati positivi per la Asd Toirano.

Nel campionato di Serie D1 (girone A), il Toirano "B" ha terminato il girone di andata con due vittorie, portando a quattro la striscia di successi consecutivi. Nel palasport di casa il team toiranese ha battuto il Don Bosco Varazze "Gruppo G&M" per 4-3; otto giorni dopo si è ripetuto, questa volta in trasferta, superando con un netto 6 a 1 il team varazzino "Rivierauto". Principale fautore dei due successi è stato Riccardo Besaggio, vincitore dei quattro singoli e dei due doppi giocati; tre singoli e un doppio sono stati vinti da Federico Occelli, un singolo e un doppio da Andrea Marino.

Il Toirano "A" ha onorato il turno più difficile del suo campionato contro il Tennistavolo Savona, vittorioso per 7-0. Vincenzo Amodeo, Edoardo Fiorillo ed Alessandro Carchero, però, non sono riusciti a strappare set nella palestra della capolista. In classifica, a metà campionato, il Toirano "B" occupa la terza posizione con 8 punti; la formazione "A" è settima, ancora alla ricerca del primo successo.

Nel girone B della Serie D2, il Toirano ha concluso l'andata al secondo posto con 8 punti. La quarta vittoria in cinque incontri disputati è arrivata nella palestra del Tennistavolo Savona "B". Un successo molto sofferto, con ben quattro delle sette partite terminate al quinto set. Due i punti realizzati da Stefano Tavilla; uno ciascuno da Nello Pruiti e Christian Galfrè.

In ambito giovanile, Erica Siccardi ha partecipato alla terza prova del Grand Prix Piemonte, svoltasi con l'organizzazione della Pgs Auxilium Fossano. Erica, mostrando progressi rispetto ai primi due eventi del circuito, ha vinto tre dei sei incontri giocati nella palestra di Fossano, superando la prima fase in entrambi i tornei disputati. La più giovane tesserata del Toirano, classe 2017, si è classificata terza sia nell'Under 9 sia nella gara del settore superiore, l'Under 11.