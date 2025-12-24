Un anno di sport in provincia di Savona: il bilancio del Delegato Coni Roberto Pizzorno

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso sotto il profilo sportivo per il territorio savonese. Ancora una volta, la nostra provincia è salita agli onori della cronaca grazie agli atleti che hanno conseguito risultati di rilievo a livello nazionale, europeo e mondiale, portando con orgoglio in alto i colori della provincia di Savona.

Nel corso di questi dodici mesi, insieme al Presidente Antonio Micillo, che ringrazio per la costante attenzione rivolta anche ai territori periferici, abbiamo partecipato a numerosi eventi, portando i saluti del CONI. Tra questi si ricordano il Meeting Internazionale “Città di Savona” di atletica leggera e il Meeting Internazionale di Celle Ligure, sempre di atletica leggera.



Sempre insieme al Presidente Micillo si sono svolti alcuni incontri in videoconferenza con i fiduciari locali. In presenza, invece, ho avuto l’occasione di incontrare i presidenti delle società sportive, i delegati delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite e i fiduciari, in occasione dell’organizzazione della Giornata Nazionale dello Sport, quest’anno abbinata al Giubileo dello Sportivo, che ha visto la partecipazione del vescovo della diocesi di Savona-Noli, monsignor Calogero Marino. Tali momenti sono stati inoltre fondamentali per la promozione sul territorio dei Centri CONI e degli Educamp.



In qualità di Delegato CONI di Savona, ho partecipato, insieme ai Segretari di CONI Liguria, Francesco Brioglio e Silvia Borrello, che ringrazio per il prezioso supporto, nonché a numerosi fiduciari e presidenti di Federazione, al San Giorgio Sport Show di Albenga, manifestazione ideata dal generale Riccardo Bilotti e sostenuta dal compianto Presidente CONI Savona, Lelio Speranza. Si tratta di un’iniziativa consolidata nel tempo, paragonabile a una vera e propria Olimpiade giovanile, alla quale collaboriamo da anni.

In collaborazione con il Comune di Savona, abbiamo inoltre supportato l’evento “Savona Sport Up”. Presso lo Stadio Valerio Bacigalupo, oltre 350 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie della città hanno potuto conoscere e apprezzare le iniziative promosse dal CONI di Savona, in particolare i Centri CONI e gli Educamp. All’evento, oltre al Delegato provinciale, erano presenti Tiziana Tobia e Nicolò Morando, rispettivamente responsabile della Formazione Educamp Savona e referente tecnico provinciale CONI Savona.

Nel corso dell’anno ho fatto visita a quasi tutti gli Educamp 2025 del territorio savonese, riscontrando con soddisfazione l’ottimo lavoro svolto dalle ASD coinvolte, nel pieno rispetto delle direttive fornite dal CONI Nazionale. Ho inoltre partecipato a numerosi incontri, manifestazioni e convegni, con l’obiettivo di rappresentare e valorizzare al meglio il territorio.



A Savona, presso la Sala Caduti di Nassiriya della Provincia, sono state consegnate 28 benemerenze sportive. A queste si sono aggiunti premi speciali conferiti alla Canottieri Sabazia per il centenario della fondazione, alla Pallavolo Carcare per i 50 anni di attività e alla Polisportiva Ritmica Quiliano per i 40 anni. Presso la Sala Riunioni del CONI sono state inoltre premiate le società calcistiche promosse di categoria (Savona, Baia Alassio, Celle-Varazze, Millesimo, Virtus Don Bosco e Veloce) e gli atleti savonesi partecipanti al Trofeo CONI.

Un sentito ringraziamento va allo staff territoriale per il lavoro svolto nel corso dell’anno sui Centri CONI, sugli Educamp e sulle altre manifestazioni organizzate.

In chiusura, desidero confermare i buoni rapporti instaurati con il MIUR provinciale, nella persona di Jak Valle, con i consiglieri di Regione Liguria eletti in provincia di Savona, con il Presidente della Provincia di Savona — che ha coinvolto il CONI in diverse iniziative con le scuole — e con sindaci, assessori e consiglieri comunali con delega allo sport. Si tratta di un territorio che presenta numerose criticità legate all’impiantistica sportiva; come CONI, ci siamo messi a disposizione delle amministrazioni comunali, attivando, ove necessario, il supporto dei responsabili regionali dell’impiantistica sportiva di CONI Liguria.





Roberto Pizzorno

Delegato Provinciale Coni Savona