La Pallavolo Carcare e i Supereroi insieme per i bimbi ospedalizzati (FOTO)

Fa tappa a Carcare una rappresentanza dei Supereroi per voi per ricevere un centinaio di giocattoli raccolti dai bambini della Pallavolo Carcare.

L’esperienza ha già avuto un suo trascorso, quindi perché non ripeterla? Da questo quesito si è mossa l’organizzazione della società divulgando la proposta ai piccoli atleti biancorosso che in poco tempo hanno raccolto un importante quantitativo di doni destinati ai loro coetanei degenti dei reparti ospedalieri pediatrici della zona.

Non è la prima volta che la pallavolo Carcare si attiva in manifestazioni d’interesse solidale – commenta la società – l’opera che i supereroi per voi, quotidianamente svolgono a favore dei ricoverati presso le strutture pediatriche, è da encomiare per questo ci sentiamo motivati a collaborare con la loro mission.

Non si esclude “conclude la società” che, nel nuovo anno, analoghe ed importanti iniziative di solidarietà, possano essere organizzate dalla pallavolo Carcare.



