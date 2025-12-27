Savona e lo sport paralimpico in lutto per la scomparsa di Massimiliano Tonon

Savona e il mondo dello sport paralimpico piangono la scomparsa di Massimiliano Tonon all'età di 56 anni.

Campione di tiro al piattello, numero uno italiano per diversi anni, è stato referente dal 2015 dello sportello del Comitato Italiano Paralimpico Savona.

Nel 1990 fu vittima di un incidente stradale a Genova nel quale rimase disabile. Era uscito dal lavoro in moto quando fu speronato da un'auto pirata.

Non si era mai dato per vinto ed era diventato un'atleta paralimpico. Negli anni provò diversi sport, dal basket in carrozzina passando per il tiro con l'arco, la vela, il tennis, l'hockey e nel 2006 la svolta con il tiro al volo.

Nel 2012 purtroppo un'altro episodio di cronaca lo vide protagonista: la sua auto infatti venne bruciata sotto la sua abitazione ad Albisola Superiore. Grande era stata la solidarietà nei suoi confronti.

Lunedì 29 dicembre alle 15.00 sarà accompagnato al cimitero di Zinola.

Lascia la moglie Maria Angela, la figlia Sonia, Adriano, gli adorati nipoti Jessica e Nicolas, gli amici Cinzia e Giacomo e tutti i parenti e amici.