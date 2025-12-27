 / Altri sport

Altri sport | 27 dicembre 2025, 12:25

Progetto Supporter. Quattordici società dilettantistiche savonesi hanno avuto accesso ai contributi

Progetto Supporter. Quattordici società dilettantistiche savonesi hanno avuto accesso ai contributi

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carige ha approvato la graduatoria finale del bando “Supporter”, iniziativa realizzata in sinergia con Fondazione Compagnia di San Paolo e rivolta al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche di piccole e medie dimensioni.

Il bando nasce con l’obiettivo di consolidare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere e rafforzamento della coesione territoriale. Un’intenzione che ha trovato ampia risposta: numerose ASD dei territori coinvolti hanno presentato progetti, confermando la vitalità del movimento sportivo locale e la centralità delle associazioni nel tessuto sociale.

Grazie a una procedura di valutazione articolata su tre graduatorie distinte, sono state selezionate 60 realtà beneficiarie in Liguria , che riceveranno un contributo fino a 6.000 euro ciascuna. Il finanziamento è destinato a sostenere attività e costi operativi fondamentali, come l’acquisto di attrezzature, la manutenzione degli impianti e la gestione ordinaria delle attività sportive. L’importo complessivo assegnato ammonta a 344.171,77 euro.

Tra le associazioni premiate figurano in provincia di Savona  realtà impegnate in progetti di forte impatto sociale e inclusivo, come l’ASD Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga, con un percorso dedicato all’autonomia delle persone con disabilità intellettive e relazionali, l’ASD Savona Rugby con il progetto “Stabiliamo un contatto!”, e l’ASD Yama Arashi Judo Savona, che utilizza judo e sumo come strumenti di inclusione e tutela delle fasce vulnerabili.

Accanto a queste, numerose società hanno presentato interventi mirati allo sviluppo delle strutture e delle attività sportive: dal miglioramento degli impianti e dell’illuminazione, come nel caso del Tennis Club Biancorosso Carcare, alla manutenzione degli spazi storici come lo sferisterio di San Bartolomeo curato dall’ASD Don Dagnino, fino al rinnovo delle attrezzature sportive di associazioni storiche come l’Altarese 1929.

Ecco l'elenco completo delle società savonesi beneficiarie:
 

ASD Associazione Basket Integrato Overlimits AlbengaGo on! Basket Integrato Overlimits, strumento didattico per l’inclusione e l’autonomia di persone con disabilità intellettiva e relazionale

ASD ATHLONLotta per tutti

ASD Savona RugbyStabiliamo un contatto!

Le Torri Aurora ASDUn’Associazione per i Giovani, Un Aiuto per Non abbandonare una passione

Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ball Club SavonaUnder Woman Volley

A.S.D. Yama Arashi Judo SavonaJudo e Sumo come strumenti di inclusione e di difesa delle fasce vulnerabili

ASD ValmaremolaMiglioramento Villaggio Sportivo e Percorsi Trail

A.S.D. AltavaldorbaUn futuro per lo sport nei territori di Urbe e Tiglieto

Passi di Vita ASDNaturalMenteAttivi

A.S.D. Tennis Club Biancorosso CarcareModifica vecchi lampioni e posa nuovi proiettori con luci al LED

A.D.S. Polisportiva SpotorineseSpazi liberi

ASD DondagninoManutenzione ordinaria sferisterio San Bartolomeo

Associazione Sportiva Dilettantistica Altarese 1929Rinnovo attrezzature sportive

Associazione Culturale e Sportiva La FortezzaRafforziamo la Fortezza

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium