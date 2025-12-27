Progetto Supporter. Quattordici società dilettantistiche savonesi hanno avuto accesso ai contributi

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carige ha approvato la graduatoria finale del bando “Supporter”, iniziativa realizzata in sinergia con Fondazione Compagnia di San Paolo e rivolta al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche di piccole e medie dimensioni.

Il bando nasce con l’obiettivo di consolidare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere e rafforzamento della coesione territoriale. Un’intenzione che ha trovato ampia risposta: numerose ASD dei territori coinvolti hanno presentato progetti, confermando la vitalità del movimento sportivo locale e la centralità delle associazioni nel tessuto sociale.

Grazie a una procedura di valutazione articolata su tre graduatorie distinte, sono state selezionate 60 realtà beneficiarie in Liguria , che riceveranno un contributo fino a 6.000 euro ciascuna. Il finanziamento è destinato a sostenere attività e costi operativi fondamentali, come l’acquisto di attrezzature, la manutenzione degli impianti e la gestione ordinaria delle attività sportive. L’importo complessivo assegnato ammonta a 344.171,77 euro.

Tra le associazioni premiate figurano in provincia di Savona realtà impegnate in progetti di forte impatto sociale e inclusivo, come l’ASD Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga, con un percorso dedicato all’autonomia delle persone con disabilità intellettive e relazionali, l’ASD Savona Rugby con il progetto “Stabiliamo un contatto!”, e l’ASD Yama Arashi Judo Savona, che utilizza judo e sumo come strumenti di inclusione e tutela delle fasce vulnerabili.

Accanto a queste, numerose società hanno presentato interventi mirati allo sviluppo delle strutture e delle attività sportive: dal miglioramento degli impianti e dell’illuminazione, come nel caso del Tennis Club Biancorosso Carcare, alla manutenzione degli spazi storici come lo sferisterio di San Bartolomeo curato dall’ASD Don Dagnino, fino al rinnovo delle attrezzature sportive di associazioni storiche come l’Altarese 1929.

Ecco l'elenco completo delle società savonesi beneficiarie:



ASD Associazione Basket Integrato Overlimits Albenga – Go on! Basket Integrato Overlimits, strumento didattico per l’inclusione e l’autonomia di persone con disabilità intellettiva e relazionale

ASD ATHLON – Lotta per tutti

ASD Savona Rugby – Stabiliamo un contatto!

Le Torri Aurora ASD – Un’Associazione per i Giovani, Un Aiuto per Non abbandonare una passione

Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ball Club Savona – Under Woman Volley

A.S.D. Yama Arashi Judo Savona – Judo e Sumo come strumenti di inclusione e di difesa delle fasce vulnerabili

ASD Valmaremola – Miglioramento Villaggio Sportivo e Percorsi Trail

A.S.D. Altavaldorba – Un futuro per lo sport nei territori di Urbe e Tiglieto

Passi di Vita ASD – NaturalMenteAttivi

A.S.D. Tennis Club Biancorosso Carcare – Modifica vecchi lampioni e posa nuovi proiettori con luci al LED

A.D.S. Polisportiva Spotorinese – Spazi liberi

ASD Dondagnino – Manutenzione ordinaria sferisterio San Bartolomeo

Associazione Sportiva Dilettantistica Altarese 1929 – Rinnovo attrezzature sportive

Associazione Culturale e Sportiva La Fortezza – Rafforziamo la Fortezza