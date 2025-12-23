Regione Liguria premia il talento sportivo: trentamila euro a undici società per sostenere i giovani atleti d’eccellenza

Regione Liguria punta sul talento sportivo e investe sui giovani che si sono distinti ai massimi livelli nelle rispettive discipline. È stata approvata oggi l’erogazione dei contributi regionali, per un importo complessivo di 30mila euro, a favore di 11 società sportive liguri, nell’ambito del bando dedicato alla valorizzazione dei giovani atleti di accertato talento sportivo.

Il provvedimento dà attuazione alla misura varata dalla Giunta regionale lo scorso ottobre e consente di assegnare le risorse alle associazioni e società selezionate. Come previsto dall’avviso pubblico, una parte del contributo dovrà essere destinata direttamente all’atleta, quale riconoscimento del merito sportivo raggiunto, mentre la restante quota sarà utilizzata per spese, acquisti o prestazioni mirate alla valorizzazione tecnica del percorso dell’atleta stesso.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, che evidenzia come “nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport abbiamo voluto confermare una misura meritocratica, che premia gli atleti che si sono distinti ad altissimi livelli nelle rispettive discipline. Allo stesso tempo riconosciamo il ruolo fondamentale delle società sportive che accompagnano questi talenti nel loro percorso di crescita. Un sostegno concreto da parte dell’amministrazione regionale che continua a investire nello sport come strumento di valori, inclusione e promozione dell’eccellenza sul territorio”.

Il bando ha registrato una partecipazione significativa: la Commissione appositamente nominata ha esaminato complessivamente 100 domande, selezionando 11 realtà sportive rappresentative di discipline diverse e diffuse su tutto il territorio ligure.