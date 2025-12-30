Rari Nantes Savona. Del Lungo e Bruni pronti per gli Europei di Belgrado, ecco le convocazioni del CT Campagna

Il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallanuoto, Alessandro Campagna, ha diramato l’elenco degli atleti selezionati per i Campionati Europei 2026, in programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio.

Nella lista figurano due giocatori della Rari Nantes Savona: Lorenzo Bruni e Marco Del Lungo. Il portiere savonese è incluso tra i 16 atleti attualmente convocati; resta invece aperto il ballottaggio per il ruolo di secondo portiere tra Francesco De Michelis e Tommaso Baggi Necchi, poiché a Belgrado il gruppo definitivo sarà composto da 15 elementi.

Non sono invece stati inseriti nella rosa finale Davide Occhione, Mario Guidi e Alessandro Gullotta, che erano presenti nelle precedenti fasi di preparazione e nelle amichevoli disputate nelle scorse settimane.

L’Italia sarà inserita nel Girone D della prima fase, insieme a Turchia, Slovacchia e Romania. Le prime tre classificate di ciascun girone accederanno alla seconda fase, al termine della quale le migliori due squadre di ogni raggruppamento si qualificheranno per le semifinali. Le altre formazioni disputeranno le finali di classificazione dal 5° al 12° posto.

La lista dei convocati è stata comunicata dopo l’amichevole vinta contro il Montenegro. Le scelte del commissario tecnico, ad eccezione dell’ultimo posto da definire tra i portieri, sono considerate definitive.

I convocati:

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Filippo Ferrero (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo (RN Savona), Mattia Antonucci (Roma Vis Nova), Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928).