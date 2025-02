Calcio, Carcarese. Confermata la gravità dell'infortunio a Brignone, stagione finita per l'attaccante biancorosso

Il brutto infortunio al ginocchio di Francesco Brignone, avvenuto domenica scorsa ad Albenga, ha portato con sè una diagnosi a dir poco negativa per l'attaccante biancorosso e per la Carcarese.

Il coinvolgimento dei legamenti è stato confermato, così come la chiusura anticipata della stagione per uno dei giocatori più forti dell'intero campionato:

"Purtroppo le previsioni si sono avverate: l'infortunio al ginocchio è grave - spiega la Carcarese - per il nostro Francesco Brignone la stagione è finita. Una notizia che non avremmo mai voluto darvi. La squadra perde per questi ultimi mesi di campionato, oltre che un giocatore talentuoso, anche un compagno unico con un'immensa passione per il calcio. Ma sappiamo che questo non lo fermerà. Ti aspettiamo presto in campo. Forza Francy, buona guarigione!"