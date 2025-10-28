Savona, il Comune premia i medagliati del pickleball Rodino, Piccinaglia e Siriani

Il Comune premia i savonesi Eleana Rodino, Federico Piccinaglia e Fabio Siriani, medagliati nel pickleball e tesserati per la società King Pickleball Savona.

L'assessore allo sport Francesco Rossello gli ha infatti consegnato questa mattina tre medaglie di ceramica con lo stemma comunale.

A Roma lo scorso settembre Piccinaglia ha vinto tre medaglie d'oro. Due in coppia con Siriani e l'altra nel doppio misto con la belga Margot Truyens.

Piccinaglia, allenatore e atleta della società King Pickleball Savona da lui fondata insieme alla moglie Alessandra De Rossi, aveva conquistato ai Pre European Pickleball championship nella Capitale un doppio primato nella categoria+50.

Eleana Rodino invece il 14 settembre aveva vinto la medaglia di argento nel doppio femminile del circuito spagnolo a Madrid perdendo al terzo set di una finale tiratissima contro le campionesse spagnole. È stata inoltre convocata in Nazionale per i Mondiali in Florida. Lo scorso anno agli Europei aveva conquistato il bronzo nel doppio femminile.

"Che onore per la nostra società sportiva essere stati premiati dall’assessore Francesco Rossello come migliore società sportiva più medagliata della provincia di Savona" ha detto Alessandra De Rossi.