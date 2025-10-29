Albissola, riprendono le lezioni gratuite di tennis del TC Alba Docilia agli studenti delle scuole medie

Scattano nuovamente dopo un anno di stop le lezioni gratuite di tennis con gli studenti delle scuole medie di Albissola Marina nei campi dell'Asd Tennis Club Alba Docilia.

Il mercoledì, giovedì e venerdì nelle ore di educazione fisica dalle 12.00 alle 14.00 il maestro Rinaldo Zannino darà i suoi consigli agli studenti.

"Ritorniamo a fornire le nostre lezioni alle scuole dopo un anno - spiega il presidente Franco Pisu che ha commentato il periodo positivo del tennis in Italia anche grazie alle vittorie di Jannik Sinner- Non c'e stato un grosso boom legato al momento ma la situazione è stabile, abbiamo il nostro tran tran".

Lo scorso gennaio la società albissolese che ha in gestione dal 2019 la struttura di via Garbarino ha presentato un progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione e l'ammodernamento dell'impianto sportivo e del parco pubblico.

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione e ammodernamento dell’impianto preesistente che attualmente presenta elementi di criticità e diffuso invecchiamento e soprattutto un più generale obiettivo di rafforzamento della funzione educativa e sociale nello sport, attraverso lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva del gioco del tennis nell’area urbana del comune albissolese.

Attualmente sono presenti due campi da tennis in terra rossa realizzati alla fine degli anni '50 che dovranno essere rifatti, illuminazione parzialmente a led e a fianco di uno dei due campi è collocata una tribuna creata da pochi anni. E inoltre presente un fabbricato in legno destinato a club house, tre spogliatoi con docce e un servizio igienico che saranno sostituiti e un locale di servizio e deposito attrezzature.

Il parco dove sono posizionate piante di magnolia risulta essere spoglio e privo di vegetazione spontanea, con vialetti che necessitano di una risistemazione.

Con l'amministrazione sarà sottoscritto un impegno quinquennale per mettere a disposizione gratuitamente delle scuole elementari e medie almeno 4 ore settimanali con la presenza di un maestro per la formazione e l'avviamento al gioco del tennis degli alunni durante l'anno scolastico.

Il progetto prevede una spesa di circa 45mila euro.



