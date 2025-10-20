Tennis in carrozzina: al via il prestigioso torneo internazionale “ITFFS Loano”

Dal 23 al 26 ottobre si svolgerà nel circolo di Loano un torneo internazionale welchair(tennis in carrozzina)"ITFFS LOANO ".Evento di grande prestigio inserito all'interno delle celebrazioni per la Liguria, capitale europea dello sport 2025, con la collaborazione dell' l'unità spinale di Santa Corona. Il torneo vede ai nastri di partenza 16 giocatori, tra italiani e stranieri. Testa di serie numero 1 sarà il francese Oliver Langlois numero 64 del ranking mondiale; presente anche tutta la rappresentativa italiana con Antonio Cippo, Marco Pincella, Luca Arpa, Giovanni Zeni, Luca Paiardi ed Ivan Tramet.



Infine da sottolineare la presenza del giovane e promettente atleta azzurro Lorenzo Politano.Le gare in programma saranno il singolare maschile ed il doppio maschile con un montepremi complessivo di 4000$.Il direttore del torneo sarà Daniele Masio,già responsabile del settore Welchair della Liguria. Dice Alberto Zizzini, direttore del circolo loanese " E' dal lontano 2019 che collaboriamo con l'unità spinale; per l'occasione abbiamo organizzato con il primario della struttura Professor Antonio Massone un servizio navetta per dare la possibilità ai pazienti di assistere agli incontri delle 4 giornate di gara.Sara' anche l'occasione per inaugurare il nuovo spogliatoio, con relativo bagno realizzato dalla nostra associazione per ospitare eventi di così alto livello di qualificazione.