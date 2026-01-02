Pallanuoto. E' iniziato il Torneo delle Regioni, Liguria in acqua per la sfida contro le Marche

Il nuovo anno della pallanuoto giovanile italiana si apre nel segno della competizione interregionale. Dal 2 al 6 gennaio 2026 torna infatti in vasca il Trofeo delle Regioni IP, giunto all’ottava edizione maschile, appuntamento ormai consolidato nel calendario federale dedicato alla categoria Under 15.

La manifestazione si svolgerà ancora una volta al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia Lido, sede fissa sin dalla prima edizione del 2016. A confrontarsi saranno le rappresentative di 18 regioni italiane, alle quali si aggiunge la selezione di Malta, per un totale di 19 squadre. Il torneo rappresenta anche un importante momento di osservazione tecnica: sugli spalti e a bordo vasca sarà presente il coordinatore tecnico delle squadre giovanili, Riccardo Tempestini, attento a monitorare i prospetti più interessanti del panorama nazionale.

La fase iniziale prevede quattro gironi all’italiana, in programma da venerdì 2 gennaio fino alla mattinata di domenica 4. Nel pomeriggio della stessa giornata si disputeranno gli ottavi di finale, mentre lunedì 5 gennaio sarà dedicato a quarti e semifinali. Le finali sono in calendario martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che assegnerà il titolo 2026.

Nell’edizione precedente, la Campania aveva conquistato il trofeo superando il Lazio in finale con il punteggio di 6-4.



Composizione dei gironi

Girone A: Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Sardegna

Girone B: Emilia Romagna, Lazio, Malta, Trentino Alto Adige Sud Tirolo, Umbria

Girone C: Basilicata, Liguria, Marche, Toscana, Veneto

Girone D: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia



Programma – Prima giornata (2 gennaio 2026)

15:00 Abruzzo – Sardegna (Girone A)

15:40 Calabria – Campania (Girone A)

16:20 Emilia Romagna – Lazio (Girone B)

17:00 Malta – Umbria (Girone B)

17:40 Basilicata – Toscana (Girone C)

18:20 Liguria – Marche (Girone C)

19:00 Puglia – Sicilia (Girone D)

19:40 Lombardia – Friuli Venezia Giulia (Girone D)

A chiudere la prima giornata, alle ore 20:00, è in programma la Cerimonia di Apertura, che darà ufficialmente il via a cinque giorni di gare e confronto tra le migliori realtà giovanili della pallanuoto italiana.