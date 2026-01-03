Sportivo Savonese dell’Anno 2025: vince Silvana Stanco, premi anche per Lorenzo, Carella, Losito Faucci e Sbravati

La nomination è arrivata dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del CONI (Veterani dello Sport Savona, Azzurri e Olimpionici d’Italia, UNASCI, Associazione Stelle al Merito Sportivo, Panathlon Club Savona e Special Olympics), che hanno voluto premiare l’atleta di Ortovero come rivelazione dell’anno.

Classe 1993, Silvana Stanco, tesserata per le Fiamme Gialle, è stata medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La cerimonia di premiazione, che si avvale del patrocinio del CONI Savona, si svolgerà nel mese di febbraio nella Sala Rossa del Comune di Savona, alla presenza delle massime autorità sportive del territorio.

Il premio Sportivo Savonese dell’Anno è stato ripristinato nel 2017 dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del CONI, sulla falsa riga della manifestazione promossa dall’indimenticabile giornalista e storico savonese Nanni De Marco.

Oltre allo Sportivo Savonese dell’Anno, saranno assegnati altri riconoscimenti.

Il Promotore Sportivo dell’Anno andrà a Michele Lorenzo, presidente della Pallavolo Carcare, che proprio nel 2025 ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione della società. Lorenzo è organizzatore del prestigioso torneo internazionale di pallavolo femminile Sempre Con Noi e di numerosi tornei giovanili di volley.

Il Dirigente Sportivo dell’Anno sarà Piero Carella, presidente del Legino Calcio, con all’attivo 50 anni di dirigenza sportiva.

Il premio “Lo Sport, la mia Vita”, destinato a chi ha dato molto allo sport, andrà a Laura Losito Faucci, Azzurra d’Italia e Stella d’Oro del CONI per meriti sportivi. Classe 1942, è da oltre sessant’anni nel mondo natatorio, prima come atleta e poi come tecnico, sia nel nuoto che nel nuoto sincronizzato (oggi artistico). È pluricampionessa nazionale dei Veterani dello Sport e campionessa italiana Master e Super Master della FIN.

Infine, il Tecnico dell’Anno sarà Emanuele Sbravati, tecnico della Nazionale giovanile di beach volley, che nel corso dell’anno ha ottenuto importanti risultati a livello internazionale e mondiale.





