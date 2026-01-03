 / Pallanuoto

Pallanuoto | 03 gennaio 2026, 12:50

Pallanuoto, Torneo delle Regioni. Liguria ok nelle prime due sfide, battute Marche e Toscana

Foto Andrea Staccioli / Insidefoto / DBM

Buon avvio per la Liguria nel Trofeo delle Regioni IP 2026 under 15. Inserita nel Girone C, la rappresentativa ligure ha aperto il torneo con la vittoria sulle Marche per 6-5 nella prima giornata di venerdì 2 gennaio, per poi superare nettamente la Toscana 14-3 nella seconda giornata di sabato 3 gennaio.

La competizione prevede una prima fase articolata in quattro gironi (2–4 gennaio mattina), seguita dagli ottavi di finale domenica pomeriggio, dai quarti di finale e dalle semifinali lunedì 5 gennaio, fino alle finali in programma il giorno dell’Epifania. 

Nel Girone C, oltre alla Liguria, sono inserite Basilicata, Marche, Toscana e Veneto. I primi risultati hanno iniziato a delineare il quadro della fase preliminare, in un torneo che proseguirà nei prossimi giorni con la fase a eliminazione diretta.

