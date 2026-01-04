Calcio. Serie D, il Vado sbanda a Sanremo, rossoblu affossati con un pesante 3-0

SANREMESE - VADO 3-0 (45' Grosso, 52' Djorkaeff, 85' Girgi)

FINISCE QUI! IL VADO INIZIA IL 2026 NEL PEGGIOR MODO POSSIBILE, PERDENDO CON UN SONORO 3-0 A SANREMO AL TERMINE DI UNA GARA INSUFFICIENTE SOTTO OGNI ASPETTO. E il Ligorna raggiunge il vetta la squadra di Sesia

90' cinque minuti di recupero. Intanto scintille Monticone-Arras per una scaramuccia a palla lontana. Ammoniti Monticone e Ciccone

86' Ovazione del Comunale per Djorkaeff e Palella, sostituiti da Moreo e Monticone. Non poteva iniziare in modo migliore l'avventura di Banchini sulla panchina biancazzurra

85' IL TRIS DELLA SANREMESE! Djorkaeff dalla sinistra questa volta apparecchia per Girgi, scavetto su Bellocci in uscita e 3-0 matuziano

82' proprio il neo entrato Andreis se ne va sulla fascia sinistra, bloccato sul fondo da Bondioli al momento del cross. Il Vado bada ormai a non prendere altri gol in una domenica da dimenticare in fretta

79' Andreis per Pereira, è il primo cambio ordinato da mister Banchini

77' percussione di Di Fino che serve Pereira, il suo destro centrale viene respinto da Bellocci

74' angolo di Girgi, potente volèe di prima col destro di Garcia che sfiora la traversa

73' scambio Djorkaeff-Pereira, ma il tiro di quest'ultimo viene murato in corner, Sanremese in controllo in questa fase

70' Cecchinato per Syll: cambi esauriti per Sesia, Banchini ancora con gli undici titolari in campo

68' ESPULSO PISANU, VADO IN DIECI: il regista rossoblu atterra Palella che era partito in velocità, la palla arriva a Djorkaeff ma l'arbitro non concede vantaggio per sventolare il rosso al numero sei ospite

65' dopo il tiro alto di De Rinaldis entra Bussaglia per Abonckelet tra i rossoblu, autori nel complesso di una prova fin qui insufficiente

59' triplo cambio per il Vado: Arras, Lupinacci e De Rinaldis rilevano Raffini, Saltarelli e Stampi

53' prova a scuotersi la formazione di Sesia, cross basso di Stampi, Bohli anticipa Raffini e Gattuso dalla panchina si alza per applaudire il compagno

52' E ARRIVA IL 2-0 MATUZIANO! Osuji d'esterno inventa per Djorkaeff, che infila Bellocci sul suo palo, 2-0 il nuovo parziale, strada in salita per il Vado

49' considerando anche le due reti subite in superiorità numerica a Biella, sembra un Vado meno granitico in fase difensiva, conseguenza dell'atteggiamento più spregiudicato e offensivo che la società rossoblu vuole vedere in campo dopo l'esonero di Roselli

48' palla sanguinosa persa dal Vado sull'out di destra, numero di Pereira che entra in area e serve Djorkaeff, sinistro debole e facile per Bellocci

46' si riparte senza sostituzioni

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo a Sanremo: il Vado è sotto di una rete, quella segnata da Grosso al 45'. Meglio la formazione di Sesia in avvio, matuziani cresciuti però alla distanza e avanti di un gol all'intervallo

45'+1' Djorkaeff crea ancora scompiglio in area rossoblu, ma il suo cross basso viene messo ribattuto dalla difesa avversaria

45' SANREMESE IN VANTAGGIO! GROSSO! Zampata risolutiva in mischia sugli sviluppi del corner battuto dai padroni di casa, 1-0 al "Comunale"

43' Vado in affanno: retropassaggio intercettato da Pereira deviato in angolo, spinge la squadra di Banchini

41' perde palla Abonckelet, Osuji serve Pereira che imbecca a sua volta Djorkaeff, l'attaccante matuziano da buona posizione aspetta un attimo in più a tirare e Pisanu lo mura in corner

38' ammonito Pisanu che atterra Palella in ripartenza, primo giallo in casa Vado

37' cross di Pereira troppo arretrato, sfuma una buona occasione per la Sanremese. In mezzo c'erano Djorkaeff e Girgi

33' Vado in avanti, traversone dalla destra e tocco in area di Bondioli che manda fuori tempo Stampi, in posizione favorevole per colpire

30' Palella prova a servire Djorkaeff, Ciccone ci mette il piede e la palla si impenna pericolosamente in angolo

29' Di Fino crossa basso, Girgi in mezzo all'area piccola viene anticipato

26' contropiede matuziano dopo una punizione del Vado smanacciata da Bohli, Pereira dopo una sgroppata sbaglia il taglio per Girgi che si era inserito bene

25' rossoblu meno abituati, rispetto alla Sanremese, al terreno in erba naturale del "Comunale", la squadra di Sesia sta comunque cercando di giocare con ritmo e intensità

23' il Vado con qualità e tocchi di prima prova a passare per vie centrali ma alla fine Bohli la fa sua senza problemi

16' ammonito Osuji per un fallo, gioco pericoloso, su Abonckelet

15' due cross dalla sinistra di Djorkaeff murati dalla difesa ospite. Per ora la Sanremese in avanti si ferma qua

10' ci prova Pisanu dalla distanza, nessun problema per l'estremo difensore di casa, ma è un Vado propositivo in queste prime battute

8' angolo battuto malissimo da Girgi, riparte Ciccone che si fa quasi quaranta metri palla al piede, esterno delizioso per Stampi che prova a battere in uscita Bohli, ma la palla si perde sul fondo

3' è il Vado che cerca di prendere subito in mano il pallino del gioco, matuziani alla ricerca delle giuste misure in campo dopo il secondo cambio in panchina della stagione

1' si parte al "Comunale"! Sesia riparte ancora dal 3-5-2 con Raffini e Alfiero in attacco, Abonckelet la spunta su De Rinaldis a centrocampo. Nella prima Sanremese di Banchini c'è spazio per Osuji e Rota dal primo minuto, vanno in panchina Andreis e Monticone

PRIMO TEMPO

Formazioni :

SANREMESE: Bohli; Garcia, Rota, Grosso; Di Fino, Noto, Osuji, Palella, Girgi; Djorkaeff, Pereira. A disposizione : Gattuso, Santanocito, Moreo, Monticone, Cavaliere, Rojo Acosta, Andreis, Cipriani, Ferrante. Allenatore : Banchini

VADO: Bellocci; Saltarelli, Bondioli, Gulinelli; Syll, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Stampi; Raffini, Alfiero. A disposizione : Boschi, Arras, Bussaglia, Lazzarini, De Rinaldis, Lupinacci, Cecchinato, Piazza, Barwuah. Allenatore : Sesia

Arbitro: Framba (Torino). Assistenti: Zanibelli (Brescia) - Tonti (Brescia)