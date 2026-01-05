Alassio, la decima edizione del “Footgolf in spiaggia” per l’AIRC scalda i motori

Tutto pronto ad Alassio per la decima edizione del “Footgolf in spiaggia”, l’evento a sostegno della Fondazione AIRC, col patrocinio di Regione Liguria, organizzato da Eccoci Eventi, Comune di Alassio e AIRC.

Sono pronti a sfidarsi sul litorale alassino moltissimi campioni dello sport, ma anche personaggi e artisti della TV e del mondo dello spettacolo. L’elenco dei partecipanti è decisamente nutrito: Beppe Dossena, Paolo Monelli, Diego Fuser, Alessandro Melli, Marco Osio, Riccardo Maspero, Fausto Pizzi, Mario Bortolazzi, Stefano Eranio, Massimo Carrera, Sergio Porrini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Giuseppe Pallavicini, Claudio Chiappucci, Angelo Bonfrisco, Enrico Beruschi, Simona Tagli, Luna Borgia, Francesca Lauria, Luca Galtieri, Mario Zucca, Marina Thovez, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone, Nick The Nightfly.

Sono presenti anche la Lega Nazionale Footgolf, l’Associazione Italiana Footgolf, L.A. United Footgolf, Footgolf Motta, Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo, Moreno Bucciani della Nazionale Italiana Sacerdoti, con don Gabriele Corini e Fabrizio Maiello.

A condurre la giornata dal molo Bestoso saranno Rinaldo Agostini e Marco Dottore.

L’edizione numero 10 dell’evento alassino è resa possibile grazie a un nutrito elenco di partner, come l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori, il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Marina di Alassio, Gesco Servizi, Fisar delegazione di Savona e Imperia, Associazione Nazionale Alpini sezione di Savona – Gruppo Alassio, Parrocchia Sant’Ambrogio; quindi i fornitori Olio Raineri, Vergani – il panettone artigianale di Milano, Grossmarket, Acqua Lauretana, Hotel Regina Alassio, Golf Club Garlenda, CreaLab Alassio, Pastificio Novella a Sori dal 1903, Giorgi dal 1870 Giorgi Wines, Fratelli Porro – il pastificio di Colle di Nava, AV Insegne Brancaleone, Azienda floricola Fratelli Barbaria Ortovero, Incantesimo Design di Mario Bernerio, La Brasiliana Caffè, Ristorante Da Lisetta Erli, Ristorante Scola Castelbianco.

Presenti, come sempre, le attività alassine: l’Acciugotto – il panino ghiotto, Fioroni Nino Bevande, Gelateria Perlecò, La Boutique del Mare, Macelleria Salumeria Antichi Sapori, Il Fornaio Alassio, Canepa, Hotel Aida, Hotel Corso, Hotel Lamberti, Hotel Toscana, Hotel Alfieri, Residenza Al Mare, Residence Solemare, Residence Conchiglia, Hotel Savoia, Hotel Danio Lungomare, Hotel Garden, Hotel La Balnearia, Hotel Nuovo Bristol, Casa d’Artista, Allegro Italia Alassio Rosa, B&B Da Giueli, Bar I Gemelli, Liquid Cocktail Bar, Il Veliero Amabile, Café La Madeleine, Rudy Café, Moka Bar, Balzola, Caffè del Molo, Why Not, Volta Café Patisserie, Dock of the Bay Café, Sol Ponente, Frontemare, Pizzeria Italia, Barcalà Almare, Mani e Cucina, Ristorante Il Gabbiano, Clapsy, Sangiuccu, Osteria Mezzaluna, Caffè Bistrot Paccini, Ottica Foppa, Marenza Cashmere, Il Barrante, Pasticceria Oliva, Bagni Millo, Dielle Auto (Borgaro Torinese), YoYoGurt Laigueglia.

Un ringraziamento a Renato Grasso, Giuseppe “Gepis” Barbero, Roberto Barbero, Maurizio Cavallera, Marco Anelli, Enzo Antinoro, Enea D’Angela, Andrea Biandrino, Beppe Puglisi, Massimo Patti, Giuseppe Satariano, Giacomo Aicardi, Nando Rizzo, Giò Barbera, Off Stage Service (Michele Maccarone), Tamara Grossi, Claudio Barbero, UMDC Un Mondo di Colori, tutta l’organizzazione della Befana del Subacqueo, della Marcia Acquatica e le Befane del Footgolf in Spiaggia.

"I media partner dell’evento sono Tgevents Television, ImperiaTV.it, Radiocom.tv, Volere Volare News Liguria, Telecupole Piemonte e VisitAlassio. Un particolare saluto agli indimenticabili Gianni Botto, Vittorio De Scalzi e Bruno Zanoni. Un ringraziamento speciale alla ricercatrice AIRC Irene Caffa e a Loredana Carso, Barbara Bruzzone e Roberto De Michelis. Si ringraziano le forze dell’ordine e le assistenze cittadine", spiegano gli organizzatori

Ad anticipare l’evento, una curiosa iniziativa andata in scena in piazza Matteotti, con una mostra straordinaria di Mirko Oberti, collezionista delle pagine storiche della Gazzetta dello Sport.