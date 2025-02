Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Ecco gli abbinamenti per le semifinali, Voltri 87 per la vincente tra Cisano e Plodio

Sarà il Voltri 87 l'avversaria che dovrà affrontare la vincente tra Plodio e Cisano nella semifinale di Coppa Liguria di Seconda Categoria. Dopo il rinvio causa maltempo, resta da disputare la gara di ritorno, con la sfida di andata appannaggio della squadra di Porcella per tre reti a zero.



Il quadro completo



Quarti di Finale

Q1: Plodio 1997 – Cisano 0 – 3 (ritorno da disputare)

Q2: Voltri 87 – Pontedecimo Calcio 2 – 2 / 5 – 0 → Qualificata: Voltri 87

Q3: Borgo Rapallo 98 – G.S. Granarolo 3 – 0 / 2 – 3 → Qualificata: Borgo Rapallo 98

Q4: Vezzano 2005 – Santa Maria del Taro 1 – 1 / 4 – 1 → Qualificata: Vezzano 2005



Semifinali:

S1: Vincente Q1 – Voltri 87

S2: Borgo Rapallo 98 – Vezzano 2005



Le semifinali si disputeranno nelle giornate infrasettimanali del 2 e 23 aprile 2025, con l’ordine delle gare stabilito tramite sorteggio.

Il regolamento prevede che la squadra vincente di ciascun accoppiamento sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di punti nei due incontri. In caso di parità di punti, passerà il turno la squadra con il maggior numero di reti segnate. Se il risultato complessivo dovesse restare in equilibrio, si procederà con tempi supplementari di 15’ ciascunoe, in caso di ulteriore parità, con calci di rigore.