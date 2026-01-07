Calcio, Eccellenza. Le sanzioni in vista della prima gara del girone di ritorno, il Millesimo perde Facello per il big match contro il Pietra

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 20/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
RIMASSA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SCARLINO LUCA (FEZZANESE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ANDREETTO ELIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (I INFR)
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
GARE DEL 21/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Per l'intera durata dell'incontro, alcuni sostenitori rivolgevano frasi gravemente irriguardose nei confronti del
AA2.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 29/ 1/2026
BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/ 1/2026
MELIGRANA ROBERTO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (I INFR)
BURASTERO ROBERTO (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
BALDACCINI DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
CAVERSAN ANDREA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
NDIAYE IBRAHIMA XALILO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
MOGLAN ROMUS (SPORTING TAGGIA SANREMO)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VII INFR)
TROCINO LORENZO
FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (III INFR)
PANEPINTO FABIO (BUSALLA CALCIO)
CHIARLONE MARCO (CARCARESE)
MARRALE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
ERROI ALESSIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ROVEGNO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CAUTERUCCIO BRANDO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCALA MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FERRANTE FLORIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BIAGGI FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
YOUSSOUFA ABOUBAKAR (SAN FRANCESCO LOANO)
CAVA FRANCESCO NICOL (SPORTING TAGGIA SANREMO)