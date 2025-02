Calcio, Eccellenza. IL DERBY E' ROSSOBLU! La San Francesco Loano batte il Pietra Ligure con le zampate di Cargiolli e Carastro

S.F. LOANO - PIETRA LIGURE 2-1 (Cargiolli 58', Faedo 77', Carastro 80')

50' FINISCE QUA

48' ossigeno per i rossoblu, Auteri protegge e conquista un corner. Non sfrutta invece il piazzato il Pietra con Sancinito

45' cinque di recupero

44' ammonito Gasco

41' sfiora il tris Cauteruccio sul cross di Auteri, stacco fuori misura

40' è una bolgia l'Ellena, finale infuocato

38' entra anche Cauteruccio, esce Carastro

36' in campo Lorenzo Insolito per Pavese

35' TORNA AVANTI IL LOANO! CARASTRO FA ESPLODERE L'ELLENA. Da una palla tagliata sbuca sul secondo palo l'esterno che riesce a buttarla dentro

33' c'è un caso palloni, il Pietra si sta lamentando del fatto che arrivino in ritardo o che non arrivino proprio

32' PAREGGIA IL PIETRA! DA UN CORNER ANCHE I BIANCOCELESTI E CON IL TOCCO FINALE DI FAEDO. Dopo la respinta di Gallo sulla deviazione di Gasco, ci pensa l'esterno a insaccare

25' entra Buonocore nel Loano, lascia il campo Bonifazio

24' altra cavalcata di Leo sulla sinistra e altro tiro dalla bandierina conquistato

23' ci prova Rovere a giro, sfera che non prende la traiettoria sperata e termina sul fondo. Ammonito intanto Gallo per perdita di tempo

21' il Pietra è in difficoltà dopo la rete subita, c'è bisogno di riassestarsi rapidamente per recuperarla. Prova a cambiare qualcosa Cocco: dentro Gabriele Insolito al posto di Gianmarco Insolito

18' temperatura aumentata dopo la marcatura rossoblu, un paio di discussioni in campo e tra panchine

15' ammonito Valentino

13' INASPETTATAMENTE LA SBLOCCA LA SAN FRANCESCO LOANO E PROPRIO CON CARGIOLLI! DAL CORNER DI CAMPELLI ARRIVA LA ZAMPATA DEL BOMBER ROSSOBLU

11' palla tagliata di Campelli verso l'area, non ci arriva Cargiolli, sfera tra le mani di Vernice. Altro corner invece guadagnato dai locali

10' giallo per Bonifazio, trattenuta su Faedo dopo il sombrero non riuscito da parte del giocatore rossoblu. Sta un po' forse mancando Cargiolli nella manovra della S.F. Loano, poco coinvolto l'attaccante

5' ci prova Carastro, blocca facile Vernice

4' subito un corner per i rossoblu, conquistato da Leo. Sul traversone prova lo stacco Alberto Zaccaria, palla lontana dalla porta

16:06 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' si chiude su una punizione di Insolito raccolta da Gallo il primo tempo. Frazione equilibrata e combattuta, c'è intensità in campo

45' uno di recupero

44' Auteri! Altra chance rossoblu, Vernice blinda il primo palo sulla conclusione dalla destra del numero dieci

41' punizione affidata a Sancinito. Va il centrocampista, palla sul muro rossoblu

40' ammonito Basso, intervento falloso su G. Insolito: punizione dal limite per il Pietra

37' bel recupero di Sogno su Auteri, si sacrifica la punta argentina del Pietra

29' rinvio di Gallo e rimpallo tra Pili e Gasco che favorisce Carastro, l'azione si chiude con il destro dell'esterno che termina largo

28' Auteri da una parte e Faedo dall'altra sono i due giocatori piu ispirati in questa prima frazione

25' due corner battuti in pochi minuti per i rossoblu, l'ultimo piu pericoloso con la mancata deviazione di Valentino

21' prima grande occasione anche per il Pietra, palla sul secondo palo di Faedo, controlla e poi va al tiro Rovere, respinge Gallo

19' il primo cartellino è per Gianmarco Insolito, intervento duro vicino alla panchina del Pietra su Auteri

19' Sogno e poi Faedo sulla destra, l'esterno mette in mezzo, allontana la difesa di casa

13' qualche indicazione invece per Pavese da parte di Cocco, ci ha provato invece G. Insolito da fuori, tentativo non convinto

12' è Basso a ricoprire il ruolo di laterale destro, Campelli a centrocampo, solito tridente per i rossobu

11' scappa Auteri sulla sinistra, ci mette poi una pezza Gasco sul cross basso, altro corner

8' bell'azione dei rossoblu che vanno al tiro in porta, scarico di Carastro per Auteri che dal limite spara, tiro forte respinto in corner da Vernice

3' atmosfera veramente fantastica all'Ellena, tribuna gremita e tifo per entrambe le squadre. Classici fumogeni all'ingresso in campo per i rossoblu, fuochi d'artificio e fumogeni per i biancocelesti

15:05 partiti

PRIMO TEMPO

E' un momento delicato per la stagione di S.F. Loano e Pietra Ligure. I rossoblu non hanno ancora vinto nel girone di ritorno e ultimamente si è persa qualche certezza e forse anche serenità nell'ambiente loanese. Dall'altra parte, biancocelesti reduci da un pari e da una prova poco brillante, ma in striscia positiva.

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Alberto Zaccaria, Leo, Valentino, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri, Leonardo Carastro

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Oxhallari, Luigi Carastro, Buonocore, Garibbo, Cauteruccio, Lingua, Staltari

Allenatore: Cattardico

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, Gianmarco Insolito, Rovere, Sogno, Faedo, Giraudo, Pavese, Castiglione

A disposizione: Duberti, Odasso, Lufi, Lorenzo Insolito, Sardo, Praino, Guaraglia, Franco, Gabriele Insolito

Allenatore: Cocco

Arbitro: Lorenzo Armenia (Ragusa)

Assistenti: Lorenzo Toro (Chiavari) - Gioia Dainese (Chiavari)