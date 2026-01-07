 / Calcio

Calcio. Il Dego "gela" l'Albingaunia, la doppietta di Baccino nel recupero fa volare i valbormidesi al terzo posto

Nella ripresa il gol della bandiera ingauna con Gibertini

Tommaso Baccino, man of the match della partita

Un gol a inizio partita e il secondo a fine del primo tempo: Tommaso Baccino ha colpito in due momenti cruciali del match nel gelo del Corrent (-5 la temperatura a fine incontro), realizzando così la doppietta decivisa nel recupero tra il Dego e l'Albingaunia.

I bianconeri hanno tentato la reazione nel corso della ripresa, trovando anche la via della rete con Ciravegna a pochi minuti dalla fine.

Il fortino dei biancoblu di Frumento ha retto, proiettando così i valbormidesi al terzo posto in classifica a quota 28, scavalcando in colpo solo proprio gli ingauni e la Golfodianese.
 

DEGO: Ghizazardi, Vero, Brignone, Begro, Marini, Turco Bignoli, Ferraro, Muca, Metalla, Baccino.

A disposizione: Montano, M. Monticelli, Garrone, Scaramozzino, I. Monticelli, Domeniconi, Doci, Strazzacapa.

Allenatore: Frumento
 

ALBINGAUNIA: Massabo, Masha, Greco, Plando, Savona, Giordano, Buttu, Marquez, Molina, Cassata, Gibertini.

Allenatore: Poggi

Redazione

