Il gol iniziale di Massa, figlio di un buon approccio del Vadino al Ferrando, non ha scosso particolarmente la Baia Alassio. I gialloneri, pur in una giornata non particolarmente brillante, sono però rimasti lucidi, ribaltando già nel corso del primo il risultato con Gibilaro e Hamati.

L'ex terzino dell'Albenga, schierato largo a centrocampo, si è tolto la soddisfazione del gol, confermando l'ottimo inserimento all'interno del gruppo giallonero.