La fiaccola olimpica è in arrivo a Savona. Rossello e Pizzorno: "Un'occasione di grande promozione per le società sportive del nostro territorio"

Sabato 10 gennaio Savona sarà protagonista di un evento di grande valore simbolico e sportivo con il passaggio della fiaccola olimpica, un momento storico che unirà idealmente passato e futuro dello sport, coinvolgendo la città, le istituzioni e le realtà sportive del territorio.

La Carovana partirà dalla zona di Miramare (ex Funivie) intorno alle 8.30 – 8.45 e si muoverà lungo il seguente percorso:

L.re Matteotti, Piazza Leon Pancaldo (Torretta), via Paleocapa, Piazza Mameli, via Montenotte, c.so Mazzini, Passaggio attraverso la fortezza del Priamar, via Trento & Trieste, P.le Eroe dei due mondi, C.so Colombo (la parte aperta al traffico non il lungomare) C.so Vittorio Veneto., via Nizza.

La carovana si scioglierà all’altezza del Famila, dove partirà per raggiungere la successiva destinazione (Imperia).

In tutto, il percorso durerà circa un’ora, quindi dalle 8.30/8.45 fino alle 9.30/9.45.

Da segnalare, tra gli altri, il suggestivo passaggio attraverso la fortezza del Priamar.

Il passaggio della fiamma olimpica è una straordinaria occasione di promozione per le realtà sportive del nostro territorio, considerando che sarà trasmesso in diretta streaming e verranno proposti servizi dedicati da tutte le TV nazionali oltre che da tutti gli altri canali di informazione. Comune di Savona e Coni hanno invitato la cittadinanza e le società sportive savonesi a presenziare lungo il percorso.

"Siamo molto orgogliosi del passaggio della fiamma olimpica che sarà l'occasione per rendere ancora una volta protagonista la nostra città" – dichiarano l'Assessore allo sport Francesco Rossello e il Delegato provinciale del Coni Roberto Pizzorno – "Vogliamo che questo momento diventi un'occasione di promozione e di visibilità per tutte le società sportive del savonese, considerando che la tappa di Savona vuole omaggiare non solo la città capoluogo ma tutta la Provincia. Ad oggi conosciamo solo pochi nomi dei tedofori selezionati, anche se sappiamo che molti di questi non saranno campioni del presente e del passato ma semplici appassionati. I posti a disposizione sarebbero comunque stati insufficienti a fronte di tutte le straordinarie eccellenze sportive che può vantare il nostro territorio, a partire dai tantissimi che alle Olimpiadi hanno potuto prendere parte. Per questo consideriamo questo passaggio come un omaggio a tutti loro, ma anche ai tanti giovanissimi ai primi passi nello sport, che magari alle Olimpiadi sognano un giorno di poter andare."

Anche per questo, nel corso della mattinata, Savona diventerà il luogo dove, simbolicamente, si incroceranno la fiaccola delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e quella delle Olimpiadi invernali di Cortina 1956. Il Prefetto De Rogatis infatti ha messo a disposizione del Comune di Savona e del Coni una fiaccola dei giochi olimpici invernali di Cortina 1956 che nella mattinata di Sabato verrà esposta nell’atrio del Comune di Savona.

A partire dalle 10.30, terminato il percorso della carovana, presso la Sala Rossa si terrà l’iniziativa:

“Savona e la fiaccola olimpica: un legame nella storia”

dove Franco Astengo racconterà il rapporto tra Savona e la fiamma, gli altri passaggi in città e i tedofori savonesi illustri, alcuni dei quali saranno presenti in sala.

"Abbiamo voluto accogliere la disponibilità del sig. Prefetto che possedeva una fiaccola dei giochi del 1956 e l'ha messa a nostra disposizione consentendo così di realizzare un simbolico passaggio di consegne tra le due edizioni dei giochi" concludono Rossello e Pizzorno.