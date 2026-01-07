Alassio. La città del Muretto rappresentata dall'atleta alassina Lorena Rasolo nel viaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026



La città di Alassio sarà rappresentata da una delle sue atlete nel viaggio della Fiamma Olimpica per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta di Lorena Rasolo, istruttrice di Marcia Acquatica dell'Alassio Wave Walking CNAM, selezionata per portare la Fiamma Olimpica il 10 gennaio a Sanremo.



L'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Siamo orgogliosi della nostra atleta Lorena Rasolo, che, in qualità di tedofora della Fiamma Olimpica, offrirà un momento di grande valore per lo sport, per la nostra città e per la Marcia Acquatica. Questa disciplina, importata dal CNAM Alassio con grande lungimiranza dalla Francia, è diventata in breve tempo una delle più caratteristiche della nostra città, grazie a un fondale particolarmente adatto e all’impegno del Circolo Nautico Al Mare attraverso l’Alassio Wave Walking, di cui Lorena è una delle fondatrici. Siamo davvero orgogliosi di lei, anche perché Lorena è molto più di un’atleta: è una motivatrice capace di trasmettere passione e determinazione. Vive con profonda emozione i successi condivisi con la squadra, frutto di impegno e dedizione, ed è sempre in prima linea nelle iniziative che animano la nostra città, con particolare attenzione ai valori dell’inclusione, dell’ecologia e della partecipazione. È quindi una grande soddisfazione festeggiare con Lorena il passaggio della Fiamma Olimpica, contribuendo a promuovere oltre i confini nazionali il valore di Alassio come destinazione sportiva di eccellenza”.



“LORENA RASOLO tedofora del CNAM” - dichiara il Presidente del CNAM Carlo Canepa - è stata la bella notizia con cui si è concluso l’anno del centenario di fondazione del Circolo Nautico al Mare di Alassio e si è aperto il nuovo. Tutti noi, Soci e Autorità, abbiamo accolto con orgoglio, soddisfazione e gioia il meritato riconoscimento attribuito a Lorena. Chi “porta” la fiamma olimpica porta il bene più grande per i Popoli: la pace. I giochi interrompevano le guerre e oggi … speriamo tanto! La nostra Tedofora rappresenta l’anima del CNAM: l’accoglienza, la condivisione, la solidarietà. Lo sport nella sua più alta espressione. Grazie Lorena!”





